E' morto il professore Franco Mandelli | aveva 87 anni

Deruta. Incidente in montagna : morto il professore Leonardo Tamantini : Era appassionato di escursionismo e passeggiate in montagna l’insegnante Leonardo Tamantini . L’uomo di 55 anni è morto per le ferite riportate

Ragusa e Dalmine. morto in un incidente il professore universitario Giovanni Salesi : Un grave lutto ha colpito l’università di Bergamo. In un incidente stradale è Morto Giovanni Salesi , docente associato alla sede

Piero Bortoluzzi è morto/ Venezia - un infarto per il 53enne politico e professore : destra in lutto : Piero Bortoluzzi è morto. Venezia, un infarto per il 53enne politico e professore: destra in lutto. Se ne va mentre stava tenendo in braccio il figlio di 5 anni il noto uomo politico(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:05:00 GMT)