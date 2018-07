È morto a 87 anni Franco Mandelli | il presidente dell’Associazione italiana contro le

Franco Mandelli - morto l’ematologo e presidente Ail : aveva 87 anni. “Una vita dedicata alle malattie del sangue” : È morto a Roma all’età di 87 anni l’ematologo Franco Mandelli. A darne notizia è stata, sulla sua pagina Facebook, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma Onlus (Ail), di cui il professore era presidente onorario. Mandelli ha incentrato la sua attività clinica e di ricerca proprio sulla cura delle leucemie e dei linfomi, dedicando le sue energie in particolare al linfoma di Hodgkin e alle leucemie acute. È stato ...

Trovano figlio morto nell'incidente : aveva solo 29 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Trovano figlio morto nell'...

Il padre è morto - lui prende la sua pensione per anni (1600 euro al mese) : Ha truffato l'Inps per 230mila euro incassando la pensione del padre defunto per oltre 12 anni. A finire nel mirino della Finanza un 62enne di origine palermitana. L'uomo è stato denunciato. Le Fiamme Gialle...

Rovigo - cade sulla Harley con la figlia di 11 anni : morto il papà-medico - la bambina ferita : Schianto mortale la scorsa notte ad Adria , in provincia di Rovigo. Un giovane medico , conosciutissimo, e padre di famiglia ha perso la vita. Si tratta di Aldo De Rossi, 41 anni , stimato chirurgo ...

Roma - incassava pensione del padre morto da 12 anni : denunciato - : Un 62enne ha percepito dal 2006 le rate pensionistiche del genitore deceduto incassando 230mila euro. L'accusa per lui è di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato

Per 12 anni intasca la pensione del padre morto : sequestrati beni per oltre 230mila euro : Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno eseguito un sequestro a carico di un uomo, - un 62enne di origine palermitana - accusato di aver illecitamente incassato oltre 230.

Boccioleto ricorda Eliseo Preti - morto a 79 anni : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Boccioleto ricorda Eliseo ...

Tragedia a Carrara - muore operaio di 37 anni. Poi la scoperta che indigna tutti. “Ecco per cosa è morto…” - e sui social è già guerra vera : Una notizia terribile in un’estate che sta lasciando segni drammatici in ogni settore. Luca Savio, un operaio cavatore di marmo di 37 anni, è morto dopo essere stato schiacciato da un blocco di marmo in un deposito a Marina di Carrara. Il lavoratore aveva una moglie e un figlio piccolo. Stando a quanto riferito dalla Cgil Savio aveva un contratto di appena sei giorni, iniziato il 9 luglio, e questo è un aspetto davvero incredibile e ...

Carrara - morto sul lavoro operaio di 37 anni - : accaduto in un deposito di marmi dopo che l'uomo è stato schiacciato da un enorme informe già posizionato a terra. Secondo i sindacati, la vittima aveva firmato un contratto di sei giorni lo scorso 6 ...

Alpignano. Lite tra due anziani al mercato morto Gianni Bonzai : Una tragedia si è consumata nel Torinese. Un uomo è morto a seguito di un litigio tra due anziani al