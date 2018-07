Due navi Open Arms in rotta verso Libia

: Conte-Salvini all’Ue: “Redistribuzione immediata o niente sbarco” - LegaSalvini : Conte-Salvini all’Ue: “Redistribuzione immediata o niente sbarco” - forza_italia : IMMIGRAZIONE: DA SOLA L'ITALIA NON PUO' FARE NULLA @Antonio_Tajani: 'L'Italia da sola non può fare nulla se non p… - petergomezblog : Migranti, Conte: “Ora l’Italia viene ascoltata. Francia e Malta ne prenderanno 50 a testa” -

La navedell'Ong spagnola Proactivasta di nuovo dirigendosila Sar libica. E'quanto segnalato sul sito Marine traffic, che monitora le rotte delle.L'imbarcazione risulta seguita a breve distanza dallo yacht Astral, della stessa Ong. "Anche se l'Italia chiude i porti-scrisu Fb l'organizzazione non governativanon può mettere le porte al mare.ghiamoquel luogo dove non ci sono clandestini o delinquenti, solo vite umane in pericolo. E troppi morti sul fondale".(Di domenica 15 luglio 2018)