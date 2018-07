Migranti - Due navi ong Open Arms di nuovo in rotta verso Libia : La nave Open Arms dell'ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. E' quanto segnalato sul sito Marine Traffic, che monitora le rotte delle navi. L'imbarcazione ...

Migranti a Pozzallo - viveri per altre 24 oreDue navi delle Ong in viaggio verso la Libia : Sono ancora ferme le due navi di Frontex e GdF con il loro carico di profughi. Nella notte sono saliti a bordo alcuni operatori sanitari. Il ministro dell'Interno: "Abbiamo un piano di aiuti, in particolare per la Libia".

Due navi Open Arms in rotta verso Libia : 11.50 La nave Open Arms dell'Ong spagnola Proactiva Open Arms sta di nuovo dirigendosi verso la Sar libica. E'quanto segnalato sul sito Marine traffic, che monitora le rotte delle navi.L'imbarcazione risulta seguita a breve distanza dallo yacht Astral, della stessa Ong. "Anche se l'Italia chiude i porti-scrisu Fb l'organizzazione non governativanon può mettere le porte al mare. navighiamo verso quel luogo dove non ci sono clandestini o ...

Migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per Due giorni : Saranno consegnati viveri per due giorni alle due navi in attesa al largo di Pozzallo, in Sicilia, con a bordo centinaia di Migranti. Le ultime imbarcazioni finite in un braccio di ferro ...

Migranti - le navi restano in attesa davanti a Pozzallo : in arrivo pasti per Due giorni : Nessuna indicazione sullo sbarco, neanche dopo l'ok di Malta e Francia per accogliere ciascuna 50 persone. La Farnesina ha chiesto disponibilità alle ambasciate dei Paesi Ue. I viveri saranno consegnati a bordo, anche omogeneizzati e succhi di frutta per la ventina di minorenni

Migranti - ancora al largo di Pozzallo le Due navi di Gdf e Frontex : Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex Continua a leggere L'articolo Migranti, ancora al largo di Pozzallo le due navi di Gdf e Frontex proviene da NewsGo.

Fincantieri sale in Borsa con le commesse per Due maxi-navi : "Saranno le più grandi costruite in Italia" : MILANO - Giornata positiva in Borsa per Fincantieri che ha ricevuto da TUI Cruises, joint venture tra i gruppi TUI AG e Royal Caribbean Cruises, un ordine per la realizzazione di 2 navi da crociera di ...

Fincantieri : Norwegian Cruise Line conferma altre Due navi : Roma, 12 lug., askanews, - Il gruppo americano Norwegian Cruise Line ha confermato a Fincantieri gli ordini per altre due navi. Lo comunica la società triestina, che dovrà costruire la quinta e la ...

Universiadi a Napoli - ultimo sprint : pronte Due navi per gli atleti : Dopo il braccio di ferro a Roma, i contatti per arrivare a un accordo. Nel vertice di martedì il sottosegretario Giancarlo Giorgetti è stato chiaro: 'Entro il 13 bisogna trovare una soluzione o ...

Migranti - dall'Italia alla Libia 10 motovedette - 2 navi e 1 - 4 milioni in Due anni : L'Italia donerà alla Libia dieci motovedette della Guardia Costiera e due unità navali della Guardia di Finanza. È quanto prevede la bozza del decreto legge all'esame del pre consiglio dei ministri ...

Migranti - porti chiusi alle Ong : Salvini detta la linea dura ma Due navi fanno rotta in Italia : È ancora ferma di fronte le coste meridionali della Sicilia la nave cargo danese "Alexander Maersk" con a bordo 110 Migranti salvati nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Ieri la nave è stata rifornita di...

Sbarchi - bloccate altre Due navi. Insulti web dalle Ong : Porti italiani chiusi non soltanto alla nave Aquarius, ma a tutte le navi di Organizzazioni non governative che ancora si trovano davanti alle coste libiche in attesa di naufraghi. In particolare, ...

Migranti - Salvini : «Altre Due navi dalla Libia - non sbarcheranno in Italia». La ong Lifeline : «Fascista» : La ong Lifeline attacca il vicepremier, che ribatte: «A casa nostra comandiamo noi, la pacchia è strafinita». Altri 500 profughi in arrivo. La Cei: «L'Italia non resti sola»

Migranti - Salvini chiude i porti ad altre Due ong. Toninelli : “L’Olanda richiami le sue navi che violano codice di condotta” : I Migranti dell’Aquarius stanno per sbarcare in Spagna e così il ministro dell’Interno Matteo Salvini dopo una settimana può cambiare obiettivo. Questa volta sono due ong tedesche che operano davanti alla costa della Libia con navi con bandiera olandese, Lifeline (“La linea della vita”, in inglese) e Seefuchs (“Volpe del mare”, in tedesco). Torna l’hashtag #chiudiamoiporti, torna l’ormai consueto ...