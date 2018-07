Due morti e quattro feriti nel Salento

Scontro tra auto nella notte : Due morti. Grave la moglie di una delle vittime - feriti anche i figli di 10 e 8 anni : di Federica Sabato E' di due vittime e di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nella notte sulla strada che da Surbo porta a Torre Rinalda . Due auto, per cause ancora tutte da chiarire,...

Iraq - proteste contro carovita : Due morti nella provincia di Maysan : Iraq, proteste contro carovita: due morti nella provincia di Maysan Iraq, proteste contro carovita: due morti nella provincia di Maysan Continua a leggere L'articolo Iraq, proteste contro carovita: due morti nella provincia di Maysan proviene da NewsGo.

Incidenti in montagna : Due morti : Un alpinista è morto mentre scalava il Cervino sul versante svizzero. Il corpo è stato individuato da una guida alpina a 4.100 metri di quota, vicino alla cresta dell'Hornli. E un altro escursionista è morto in seguito a un malore mentre si trovava vicino al rifugio Aosta, in Valpelline. I tentativi di rianimarlo da parte del 118, giunto sul posto con l'elicottero, sono risultati vani.

Almeno 127 morti in Due attentati in Pakistan : In due separati eventi elettorali in vista delle elezioni, tra dieci giorni: nel più grave un kamikaze ha ucciso 123 persone The post Almeno 127 morti in due attentati in Pakistan appeared first on Il Post.

Incidenti in Montagna : morti Due escursionisti in Piemonte : Nelle montagne del Piemonte sono morti oggi due escursionisti, entrambi a causa di un arresto cardiaco. A Oulx, nel Torinese, un 43enne ha accusato un malore nei pressi della borgata Vazon: i soccorritori non hanno potuto far altro che costatare il decesso. A Formazza, in provincia di Verbania, un uomo di 75 anni ha perduto conoscenza a causa di un malore: la vittima è stata raggiunta prima dall’eliambulanza del 118 e successivamente dalle ...

“Voi Due…”. La loro moto - quel suv - l’impatto. E ora tutti parlano dei figlio Michael. Ivan e Silvia sono morti sul colpo : Marito e moglie morti insieme in un tragico incidente stradale. È successo sabato scorso in Trentino: la coppia di coniugi stava tornando a casa dopo una giornata di vacanza passata in sella all’amata motocicletta quando, intorno alle ore 19, dopo aver superato il centro di Moena, all’improvviso si è ritrovata un Suv che svoltava alla propria sinistra per entrare nel parcheggio di un hotel. Ivan Savio, 48 anni, ha frenato, ha frenato ...

Lavoro : Due morti bianche. Uno aveva un contratto di 6 giorni : Ancora morti bianche. Due operai hanno perso la vita oggi, uno a Massa Carrara e uno nel padovano. A Massa Carrara un lavoratore di 37 anni è stato colpito da un blocco di marmo che - secondo le prime ...

Incidenti stradali : scontro moto-bici - Due morti nel Riminese : Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese Continua a leggere L'articolo Incidenti stradali: scontro moto-bici, due morti nel Riminese proviene da NewsGo.

Domenica di sangue in Alto Adige - morti in Due incidenti Due motociclisti : Due motociclisti sono morti Domenica sera sulle strade statali dello Stelvio e della Val Monastero, in Alto Adige. Le vittime sono un turista spagnolo di 58 anni caduto sulla tornante 21 e morto sul colpo e un 45enne di Bergamo che cadendo ha riportato lesioni gravissime. L’uomo è poi morto in ospedale.Continua a leggere

Attentato in Somalia - Due esplosioni a Mogadiscio : nove morti : Attentato in Somalia, due esplosioni a Mogadiscio: nove morti Attentato in Somalia, due esplosioni a Mogadiscio: nove morti Continua a leggere L'articolo Attentato in Somalia, due esplosioni a Mogadiscio: nove morti proviene da NewsGo.

Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa : morti Due centauri : Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri Continua a leggere L'articolo Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri proviene da NewsGo.

Somalia - Due esplosioni a Mogadiscio : almeno 10 morti | : Gli attacchi sono stati rivendicati dal gruppo estremista islamico al-Shabaab, collegato ad al Qaeda. La prima autobomba è esplosa davanti al ministero degli Interni della capitale, mentre la seconda ...

