Dopo 20 anni la Francia torna sul tetto del Mondo

Nintendo Switch - 1000 titoli venduti / Primato raggiunto Dopo due anni dalla sua uscita : Nintendo Switch, 1000 titoli venduti: Primato raggiunto dopo due anni dalla sua uscita nei negozi. Le statistiche sono state pubblicate da Perfectly Nintendo e fanno riflettere.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:05:00 GMT)

Dopo 25 anni di lotta 30mila contadini hanno battuto i giganti petroliferi Chevron"Texaco : ... ma anche a tutte le associazioni internazionali che ci hanno sostenuto e a tutti i cittadini che nel mondo ci hanno aiutato attraverso petizioni, appelli e manifestazioni'. Il risultato storico di ...

Atletica - Marcell Jacobs torna e corre in 10.17. Leonardo Fabbri spedisce il peso oltre i 20 metri - un italiano oltre il muro Dopo 14 anni : Marcell Jacobs è tornato in gara dopo il piccolo acciacco fisico che gli aveva impedito di partecipare ai Giochi del Mediterraneo e ha corso un positivo 10.18 sui 100 metri a Trieste. Il 23enne, che un mese si era spinto a 10.08 nella gara del 10.03 di Filippo Tortu, conferma di poter fare la differenza a certi livelli e proverà a essere protagonista agli Europei in programma a inizio agosto a Berlino. Sempre nel capoluogo giuliano da annotare ...

La Francia travolge la Croazia e torna campione del mondo Dopo 20 anni : Croazia ko per 4 - 2 con i gol di tutte le star transalpine. Festa grande a Parigi, il nuovo eroe è Mbappé - dopo 20 anni ci vuole una foto. Il secondo mondiale dopo Francia 98. Erano i favoriti i ...

Manny Pacquiao - sei leggenda! Matthysse al tappetto Dopo 9 anni : ‘Pac-Man’ Campione Mondiale dei pesi welter WBA : Manny Pacquiao firma la sua 60ª vittoria da pro in carriera: il pugile filippino torna sul ring dopo una lunga assenza e batte Lucas Matthyss, laureandosi Campione Mondiale dei pesi welter WBA “Non sono ancora finito, sono ancora qui. Sono tornato alla boxe“. Poche e semplici parole per descrivere qualcosa di straordinario. Alla soglia dei 40 anni, da compiere a dicembre, dopo una lunga pausa dalla boxe professionistica per ...

Francia a caccia del titolo mondiale Dopo 20 anni - la Croazia vuol riscrivere la storia : 4 La vigilia di una finale dei Mondiali di calcio [VIDEO] è sempre la stessa. Non si dorme la notte, la tensione è altissima e la posta in palio non ha assolutamente eguali in quello che viene considerato il gioco più bello del mondo. Sollevare la Coppa del Mondo corrisponde ad entrare nella leggenda di questo sport, i giocatori di Francia e Croazia ne sono consapevoli. Ma nelle rispettive nazioni, l'attesa è vissuta in maniera ...

Beach volley World Tour 2018 Gstaad. Mol/Sorum fanno impazzire la Norvegia Dopo vent’anni di digiuno. Oggi la final four femminile : Venti anni e dieci giorni: tanto è durato il digiuno di vittorie della Norvegia nel World Tour. A porre fine a questa assenza di vittorie due predestinati, Anders Mol, e Christian Sorum, 44 anni in due, che hanno saputo crescere in fretta e riportare la Norvegia ai livelli di oltre venti anni fa quando veri e propri miti del Beach volley mondiale come Kvalheim/Maaseide e Hojdalen/Kjemperud se la giocavano alla pari con brasiliani e statunitensi ...

Verona - scontro tra auto e moto : Silvia muore a 27 anni Dopo 4 giorni di agonia : Silvia Persi, 27 anni, è morta dopo 4 giorni di agonia all'ospedale di Borgo Trento per i traumi riportati nel corso di un incidente stradale verificatosi lo scorso sabato tra una moto, sulla quale viaggiava la vittima insieme al fidanzato, e un'auto. Ancora da chiarire le cause e la dinamica.Continua a leggere

Lo zar Nicola II ancora senza pace Dopo cent'anni : 'I circoli favorevoli alla scienza all'interno della Chiesa sono stati liquidati dopo lo scandalo del 2012 con la Pussy Riot', dice Andrei Kurayev, riferendosi a un gruppo di protesta che era entrato ...

Hazard-Real Madrid : "Dopo 6 anni al Chelsea voglio provare qualcos'altro" : Eden Hazard spaventa il Chelsea. E apre in modo deciso al trasferimento al Real Madrid. Il talento belga fa gola a diverse big d'Europa, anche al Barcellona,, ma da sempre ha fatto filtrare la sua ...

Francia-Croazia - 20 anni Dopo : In finale la Francia non ebbe difficoltà a piegare 3-0 il Brasile conquistando la prima coppa del mondo della sua storia.

Spediscono un messaggio in bottiglia con la foto della mamma morta. Due anni Dopo scoprono dove è finita : Due anni fa, dopo aver perso la mamma, un fratello e una sorella hanno deciso di spedire un messaggio in bottiglia. Alle onde del mare hanno affidato una foto della madre scomparsa e un biglietto che raccontava quanto accaduto. "Volevamo vedere dove sarebbe finita la sua storia", hanno spiegato. Più di 700 giorni dopo, qualcuno li ha ricontattati all'indirizzo che avevano lasciato e i due hanno così potuto scoprire il posto magico ...

“Pazzi - cosa gli avete fatto?”. Muore in ospedale a 3 anni Dopo un clamoroso errore medico : Fin da piccolo era costretto a convivere con una difficile condizione che col passare del tempo gli aveva causato un mare di guai costringendolo ad affrontare una battaglia durissima. E per l’ennesima volta, nonostante la tenere età, era stato costretto a ricorrere all’aiuto dei medici, ricoverato in ospedale per ricevere delle cure preziose. Purtroppo, però, stavolta le cose sono andate a finire nella peggiore delle maniere, ...

Amanda Knox/ Il delitto di Perugia dieci anni Dopo : chi uccise Meredith Kercher? (Sabato in giallo) : La notte dell'1 novembre del 2007, Meredith Kercher viene assassinata. I sospetti ricadono sulla sua coinquilina Amanda Knox e il fidanzato Raffaele Sollecito. Il caso su Tv8.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 09:08:00 GMT)