Donnarumma alla Roma Ultime notizie | sarà Gigio a sostituire Alisson in caso di

Fiorentina - Lafont piace già a tutti. Il nuovo Donnarumma dalla Francia alla A : Alban-Marc Lafont, 19 anni. AFP La prima idea era stata Meret. Ma Alban-Marc Lafont non è un piano B. La Fiorentina, che ha un filo diretto con il mercato francese, aveva da tempo gettato le basi per ...

Maturità 2018. Gigio Donnarumma a Castellanza ma con il pensiero alla Roma : Anche per Gigio Donnarumma è tempo di Maturità che sta conseguendo al Fermi di Castellanza (Varese). Il portiere del Milan

Milan - Donnarumma sostiene gli esami di maturità. Gigio alla prima prova : Esattamente un anno fa fece scalpore la scelta di Gianluigi Donnarumma di non sostenere gli esami di maturità per andare in vacanza con gli amici ad Ibiza. Il portiere del Milan ricevette diverse ...

E Donnarumma - finalmente - fa la maturità : il portiere del Milan alla prima prova : Castellanza , Varese, - Gianluigi 'Gigio' Donnarumma , 19enne portiere del Milan, sta sostenendo gli esami di maturità all'Itc Fermi di Castellanza , Varese, . Questa mattina, utilizzando una porta ...

Calciomercato Milan - Donnarumma : Raiola lo offre alla Roma (rumors) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato del Milan. Il club rossonero sta lavorando per acquistare un attaccante di qualita', che sia in grado di assicurare venti/venticinque reti a stagione. Uno degli obiettivi principali del direttore sportivo Massimiliano Mirabelli è Alvaro Morata, reduce da una stagione molto deludente al Chelsea. Il calciatore spagnolo vorrebbe tornare in Italia, dal momento che gli nasceranno due gemelli ...

Donnarumma - dopo Juventus Milan la cessione?/ Dalla Francia : contatti tra Psg e Raiola. E Letta lo attacca... : Donnarumma, dopo Juventus-Milan finisce la sua carriera in rossonero: la cessione sarà un bene per tutti. Sembra ormai giunta agli sgoccioli la permanenza meneghina di Gigio(Pubblicato il Thu, 10 May 2018 18:36:00 GMT)

Enrico Letta massacra Donnarumma : 'pensi alla maturità - non ai soldi' : L'ex premier Enrico Letta ha massacrato Gigio Donnarumma, una staffilata nei confronti del portiere dopo la gara di ieri alquanto sottotono 'Donnarumma deve fare la maturità, invece di pensare ...

Donnarumma - il regalo alla Juventus è doppio : scudetto + Coppa Italia - la parata su Milik ha indirizzato il campionato : La finale di Coppa Italia è stata spettacolare, almeno dal punto di vista del risultato, 4-0 ma punteggio che può essere considerato bugiardo, in particolar modo per i clamorosi errori del portiere Donnarumma e per l’autogol di Kalinic. Vittoria meritata per la squadra di Allegri ma risultato troppo largo per quanto visto in campo. Stagione altalenante per il portiere Donnarumma, il regalo alla Juventus è doppio. Non solo la prestazione ...

Buffon abbassa la saracinesca - Donnarumma invece la alza : così il Milan regala alla Juve il 4° double consecutivo : 1/13 Spada/LaPresse ...