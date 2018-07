Domenica 15 Luglio sui canali Sky Cinema HD

Allerta caldo Sardegna : Domenica 15 luglio attesi 40 °C : La bolla di caldo africano non abbandona la Sardegna. La Protezione civile ha emesso un nuovo bollettino di Allerta per domenica 15: sono previsti 40 gradi. Secondo i dati forniti dall’Arpas, il record di oggi lo detiene il Nuorese, in particolare Ottana, dove il termometro ha raggiunto i 38 gradi, seguito dal Sassarese con 37, nel resto dell’isola, comunque, non si è quasi mai scesi sotto i 30. La situazione rimarrà invariata anche ...

Le previsioni meteo per Domenica 15 luglio 2018 : Dapprima qualche piovasco in Lombardia, poi rovesci e temporali sulle Alpi, sulle Prealpi, sul Piemonte e sull'Emilia occidentale. Più asciutto e soleggiato altrove. A cura de iLmeteo.it

15 luglio - una Domenica da delirio…sportivo! Non perderti nulla con la Super DIRETTONA di OA Sport : Tappa del Tour de France sulle strade della Parigi-Roubaix, MotoGP, l’atto conclusivo di Wimbledon, la finale dei Mondiali di calcio. Noi appassionati di Sport viviamo per giornate così, le aspettiamo per settimane e mesi interi. Un susseguirsi di emozioni a ripetizione, spesso in contemporanea. Sarà una domenica 15 luglio da ricordare. Un piacevole e succulento antipasto di quanto ci attende dal 2 al 12 agosto, quando assisteremo agli ...

Le previsioni meteo per domani - Domenica 15 luglio : Dove pioverà e dove no, che è la cosa che interessa a tutti The post Le previsioni meteo per domani, domenica 15 luglio appeared first on Il Post.

Domenica 15 luglio - una Domenica di sport totale! Orari e programma : Tour de France - Finale Wimbledon - MotoGP - Finale Mondiali 2018… : domenica 15 luglio sarà una giornata indimenticabile per tutti gli appassionati di sport che potranno gustarsi una giornata ricchissima di eventi: il meglio sembra essersi concentrato in questo pomeriggio d’estate in cui non ci sarà davvero un attimo di respiro e in cui ci sarà l’imbarazzo della scelta. Ce ne sarà davvero per tutti i gusti con anche il rischio della contemporaneità e della sovrapposizione, bisognerà districarsi tra i ...

Poldark : anticipazioni seconda puntata di Domenica 15 luglio 2018 ? : Poldark le nuove anticipazioni di domenica 15 luglio in prime time su canale 5 promettono dei veri colpi di scena! Da domenica 8 luglio in pima visione assoluta è approdata una nuova serie tv sulla rete ammiraglia del Biscione: Poldark. Ha avuto un’accoglienza discreta per quel che riguarda gli ascolti e le vicende dei protagonisti promettono di incollare al video sempre più spettatori, nonostante il caldo torrido di questa estate. Poldark: dove ...

Ondate di calore/prevista la fase di disagio per sabato 14 e Domenica 15 luglio. I consigli della protezione civile : UMWEB, Perugia. Per il prossimo fine settimana sono previste temperature massime percepite di 34 gradi, per cui è dichiarata attivata la fase di disagio , Livello 2, sia per sabato 14 che per domenica ...

“Una valigia più Ligera” - romantica epopea su Milano in scena nel cuore della città : Domenica 15 luglio al Castello Sforzesco : La romantica epopea di una Milano che rinasce sarà in scena al Cortile delle armi del Castello Sforzesco, domenica 15 luglio. “Una valigia più Ligera” è il titolo dello spettacolo teatrale del giornalista e scrittore Piero Colaprico che racconterà “la Milano del dopoguerra, la memoria che resta, la Ligera” (definizione gergale della criminalità organizzata). Gli attori-cantanti Valerio Bongiorno e Virginia Zini, i ...

Globe Soccer Awards - Domenica 15 luglio alle 23 su TV8 Alessandro Del Piero intervista Cristiano Ronaldo : TV8 propone l'intervista che Alessandro Del Piero ha realizzato con Cristiano Ronaldo in occasione della cerimonia dei Globe Soccer Awards

Balalaika - puntata speciale Domenica 15 luglio 2018 : Balalaika festeggerà la fine dei Mondiali di calcio Russia 2018 con una puntata speciale: domenica 15 luglio, al termine della Finale “Francia-Croazia” in onda alle ore 17.00, il programma di Canale 5 chiuderà con una lunga diretta la spettacolare edizione del Mondiale Russia 2018. Balalaika, gli ascolti continuano a salire Dall’esordio del 15 giugno alla puntata di ieri sera in onda dopo Croazia-Inghilterra (2.613.000 telespettatori, con record ...

Valsassina : la Valle dei Formaggi - il Festival dei Formaggi d'autore che prenderà il via sabato 14 e Domenica 15 luglio : 'Valsassina: la Valle dei Formaggi' vi invita a una specie di transumanza interna alla Valle: è un Festival che vi permette di conoscere e gustare la magia del latte in un mondo fatto di gesti e di ...

Zoomarine : Domenica 15 luglio arriva il rapper "Biondo" : Dolphin Discovery, azienda leader al mondo nel settore dei parchi tematici con mammiferi marini, è il gruppo gestisce 27 parchi tematici nel mondo in 9 Paesi diversi attraverso il coordinamento della ...

Il Premio Carla Fendi a Spoleto61 : Domenica 15 luglio : La Fondazione Carla Fendi, istituita per dare sostegno alla cultura oggi, sotto la guida di Maria Teresa Venturini Fendi ha intrapreso un nuovo percorso incentrato sulla scienza e sulla filantropia. «Nella società attuale, con una forza centrifuga che riduce in pochi istanti ogni stabilità, l’obiettivo è quello di lavorare sul lungo periodo, sostenendo progetti e collaborazioni internazionali che verranno selezionati con l’avallo di esperti dei ...