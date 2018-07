Dl Dignità | Tria e Di Maio | “Stime Inps sono discutibili | cerchiamo la manina”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di, “non ha mai accusato né il ministero dell’Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl. Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella ‘manina’che, si ribadisce, non va ricercata nell’ambito del Mef“. In una nota congiunta Die il ministro dell’Economia Giovannitornano sul dato che ha scatenato una polemica e in particolare il responsabile del Mef ritiene che le stime di fontesugli effetti delle disposizioni relative ai contratti di lavoro contenute nel decreto siano “prive di basi scientifiche e in quanto tali”. Un comunicato che arriva dopo la bufera scatenata per la relazione in cui si leggeva che il dl avrebbe causato la perdita 8mila contratti ...