Dl Dignità | Ragioneria Stato | controllo costante su effetti norme

Ragioneria : va monitorato il Dl Dignità : 16.00 La Ragioneria generale dello Stato "ha preso atto" delle stime Inps sul Dl dignità e, vista la loro "inevitabile incertezza", ha chiesto "la clausola di monitoraggio", cioè un monitoraggio costante sugli effetti delle disposizioni. Lo comunicano fonti del Mef dopo la polemica nata sull'impatto in termini di posti di lavoro delle nuove norme sui contratti a tempo determinato.

Decreto Dignità - Di Maio e Tria : "Mai accusato Mef o Ragioneria - ma troveremo la 'manina'" : Il Decreto Dignità continua a far parlare di sé e dopo le polemiche di ieri sulla relazione tecnica allegata che prevede circa 8mila posti di lavoro in meno all'anno, ecco che oggi Luigi Di Maio, dopo aver gridato al complotto, dirama una nota ufficiale congiunta con il ministro dell'Economia Giovanni Tria:"Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio non ha mai accusato né il ministero dell'Economia e delle Finanze né la ...

Dl Dignità - fonti M5s : 'Faremo pulizia in Ragioneria e Mef' : "Fare pulizia" nella Ragioneria dello Stato e al ministero dell'Economia: è questa l'intenzione annunciata da fonti qualificate M5s dopo la vicenda della relazione tecnica al dl dignità. La tabella "spuntata di notte" sugli 8mila posti in meno è ritenuta un ...

Decreto Dignità - ok della Ragioneria di Stato. Ecco le novità : Teleborsa, - La Ragioneria dello Stato dà il proprio via libera - con qualche correzione - al Decreto dignità , che attende ora la firma del Quirinale per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. ...

Decreto Dignità : arriva l’ok dalla Ragioneria dello Stato : Il percorso del Decreto Dignità può proseguire. È arrivata finalmente la bollinatura della Ragioneria dello Stato, che dà l’ok al provvedimento. Si attende tra oggi e domani (12 e 13 luglio) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il passaggio seguente sarà l’arrivo del Decreto sui banchi del Parlamento il 24 luglio, per la discussione e l’approvazione in Aula. Scarica la bozza del Decreto Dignità Articolo Decreto Dignità: ...