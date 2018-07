Dl dignità | l’attacco delle Lobby

newsinforma

: RT @paolavalenti29: Ehhhh... capito perché Conte ha deciso per l' ok all' attacco della Diciotti? Sergio lo ha chiamato e gli ha detto: c'h… - conci66aa : RT @paolavalenti29: Ehhhh... capito perché Conte ha deciso per l' ok all' attacco della Diciotti? Sergio lo ha chiamato e gli ha detto: c'h… - andreadortenzio : RT @FabioInsenga: #decretodignità Cosa c'è dietro l'attacco di #DiMaio. - FabioInsenga : #decretodignità Cosa c'è dietro l'attacco di #DiMaio. -

(Di domenica 15 luglio 2018) Col decreto8000 posti di lavoro in meno ogni anno. Il futuro lavorativo per i prossimi 10 anni diventerà totalmente fosco. Dal Mef assicurano che il provvedimento è arrivato già con i dati relativi agli effetti sui contratti a tempo determinato. Questa la notizia dal sapore della fake news prontamente stroncata dal ministro del lavoro Luigi Di Maio in una sua Diretta Facebook accusa ledi essersi scagliate contro. Le accuse Botta e risposta tra Di Maio e Padoan su cifre uscite stanotte, con il secondo che respinge ogni accusa. Gli fa Eco il vice premier del MoVimento 5 Stelle che afferma: “Prossima volta norma sotto scorta. Padoan non abbia coda di paglia”. In una diretta facebook Di Maio smonta la ‘bufala’. “Nella relazione” al decreto“c’è scritto che farà perdere 8mila posti di lavoro in un anno. Quel numero, che ...