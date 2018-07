Dl dignità | il giuslavorista Martino | “8mila posti in meno l’anno? Proporzione matematica

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) Lobby o verità? Gli 80miladi lavoro inin dieci anni calcolati dai tecnici del ministero nella relazione al Dlci saranno davvero? Il dato riportato nella relazione tecnica al decreto è già un caso politico che ha fatto gridare al complotto il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, a sua volta sbeffeggiato dalle opposizioni che parlano di effetto boomerang della decantata norma. “Unache non ha nessun fondamento reale”, è invece la definizione dell’avvocato Vincenzoe vicepresidente dell’Agi, associazione forense che riunisce i giuslavoristi italiani. “È un calcolo matematico non supportato da nessun parametro oggettivo, una previsione che secondo me lascia il tempo che trova. Il problema non è il numero didi lavoro, ma è capire quanti contratti a tempo determinato alla scadenza dei 12 ...