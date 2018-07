Dl dignità | Di Maio-Tria | Troveremo ' manina'

Decreto dignità - Di Maio-Tria : “Nessuna accusa a ministero Economia - ma troveremo la manina” : In una nota congiunta il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e quello dell'Economia Giovanni Tria precisano di non aver mosso accuse nei confronti del ministero dell'Economia né della Ragioneria dello Stato, ma dicono che troveranno "la manina" che ha portato al caos sul Decreto dignità. E criticano le stime Inps ritenute "prive di basi scientifiche".Continua a leggere

Comunicato congiunto Di Maio-Tria sulla storia della 'manina' nel Dl dignità : Roma, 15 lug., askanews, - 'Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, non ha mai accusato né il ministero dell'Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl dignità. Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella ...

Dl dignità - Di Maio-Tria : no accuse a Mef : 13.10 Il ministro del Lavoro Di Maio "non ha mai accusato né il Mef né la Ragioneria Generale di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl Dignità", spiega una nota congiunta dei ministri Di Maio e Tria."Certamente però bisogna capire da dove provenga quella 'manina' che,si ribadisce,non va ricercata in ambito Mef". Il ministro dell'Economia Tria ritiene che"le stime di fonte Inps"sugli effetti per i contratti "siano ...

Boschi all'attacco sul dl dignità : "Ma quale complotto - Di Maio non ha letto o capito la relazione" : "Ma quale intrigo, Luigi non ha letto quella relazione". L'ex sottosegretario Maria Elena Boschi affonda il colpo contro il vicepremier Luigi Di Maio che ha accusato le lobby di aver manomesso il suo decreto dignità, arrivando allo scontro con il Mef."Le relazioni tecniche" - sostiene Maria Elena Boschi in un'intervista al Messaggero - "fanno parte dei decreti. È compito di un ministro almeno leggersi le relazioni prima di firmare ...

Di Maio - Dl dignità : "8mila posti in meno l'anno? Mi faccio una risata" [VIDEO] : Luigi Di Maio contro la relazione tecnica che accompagna il “Dl dignità”: il decreto è stato pubblicato nella giornata di ieri sulla Gazzetta Ufficiale, ma c’è un dettaglio che non poteva sfuggire ai più all’interno della relazione tecnica che lo accompagna. Secondo la stessa, infatti, il decreto voluto fortemente dal ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico anziché aumentare i posti di lavoro, li diminuirebbe nell’ordine di circa 8mila ...

Decreto dignità - Di Maio evoca complotto lobby : il testo è stato modificato. Ma il Mef smentisce : Di Maio evoca il complotto delle lobby parlando del Decreto dignità. «Nella relazione» al Decreto dignità «c'è scritto che farà perdere 8mila...

Berlusconi : 'No al decreto dignità - Di Maio non conosce il lavoro' : "Il decreto Dignità massacra l'Italia produttiva ed è la dimostrazione che Luigi Di Maio non conosce nulla del mondo del lavoro. E' giovane solo anagraficamente, politicamente risulta vecchissimo". Lo ha affermato Silvio Berlusconi a Il Giornale , criticando le iniziative del ministro del Lavoro. Il leader di ...

Decreto dignità - Di Maio attacca : Testo modificato - ha le lobby contro. Ma il Mef smentisce : Lo dicono fonti del ministero dell'Economia replica alle parole del ministro del lavoro, Luigi Di Maio secondo cui il numero relativo a una perdita di ottomila posti di lavoro contenuto nella ...

«Manomissioni nel decreto dignità». Di Maio attacca - lite tra ministeri : A questo punto il ministero dell'Economia smentisce la versione di Di Maio. Fonti di via XX settembre fanno filtrare che il dato degli 8 mila posti di lavoro a rischio era già contenuto nella ...