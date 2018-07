Djokovic è tornato tra i big del circuito | ma riuscirà a tornare a dominare come negli

oasport

(Di domenica 15 luglio 2018) Novakdefinitivamente nell’elite del tennis mondiale: questo è il verdetto che hanno emesso le due settimane londinesi dei Championships 2018. Il serbo ha conquistato per la quarta volta il successo nello slam più ambito dopo una cavalcata in cui ha spazzato via tutti gli avversari di livello inferiore senza accumulare troppi minuti in campo ed è riuscito a battere Rafa Nadal in una semifinale epica.a vincere un torneo dello slam per la prima volta dopo il Roland Garros 2016, sicuramente l’apice della carriera del serbo, infatti grazie a quel successo sulla terra parigina riuscì a completare l’agognato Career Grand Slam (riuscire a vincere almeno una volta tutti i Major). Il serbo da domani tornerà in decima posizione nel ranking ATP e adesso punterà con decisione ad essere competitivo anche sul cemento americano, infatti il ...