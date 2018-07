Djokovic è tornato dall' inferno

Novak Djokovic è tornato tra i big del circuito - tornerà a dominare come prima dell'infortunio? : Rispetto al quinquennio 2011-2016 in cui è stato il numero 1 al mondo con continuità, il gioco attuale del serbo è migliorato sicuramente nel servizio , infatti è il colpo che si è rivelato decisivo ...

Djokovic è tornato tra i big del circuito - ma riuscirà a tornare a dominare come negli anni precedenti all’infortunio? : Novak Djokovic è tornato definitivamente nell’elite del tennis mondiale: questo è il verdetto che hanno emesso le due settimane londinesi dei Championships 2018. Il serbo ha conquistato per la quarta volta il successo nello slam più ambito dopo una cavalcata in cui ha spazzato via tutti gli avversari di livello inferiore senza accumulare troppi minuti in campo ed è riuscito a battere Rafa Nadal in una semifinale epica. Djokovic è tornato a ...