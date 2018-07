Dignità | dopo critiche Di Maio e Tria uniti | Nessun attacco al Mef

Dopo la polemica sul Dl Dignità - il M5s vuole 'fare pulizia' al Mef : Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Mef, 'Sono sbalordito dal fatto che il Mef abbia reagito in quel modo', replica Di Maio da Matera, 'non è la parte politica ad aver inserito in relazione ...

Di Maio : "dopo i vitalizi ora il taglio dei parlamentari. Sul Decreto Dignità no fiducia" : È un Luigi Di Maio soddisfatto quello che il giorno dopo l'ok dell'ufficio di presidenza della Camera al taglio dei vitalizi per gli ex deputati dice:ora mi sembra arrivato anche il momento di tagliare il numero dei parlamentariIl vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro è intervenuto stamattina ad Agorà Estate su Rai 3. Ieri il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro aveva proposto un taglio dei ...

Nel decreto Dignità salta la causale per i contratti stagionali. Dopo i voucher - altra vittoria per la Lega : Ancora aperture sui voucher e una correzione sui contratti a termine per gli stagionali. Queste le ultime novità sul decreto cosiddetto dignità, che ieri sera ha avuto il placet della Ragioneria dello Stato (a una decina di giorni dal varo in consiglio dei ministri), oggi è passato alla firma del Capo dello Stato e stasera dovrebbe finalmente essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Un iter travagliato, tanto che il ministro ...

Cosa rimarrà del Decreto Dignità dopo la guerriglia parlamentare : Non sarà il predominio assoluto di Salvini a far cadere il governo gialloverde. Non sarà nemmeno l'inconsistenza del Premier, la sua straordinaria abilità di rendersi invisibile, che in un cartoon della DreamWorks andrebbe benissimo, a sfarinare l'alleanza populista.Sarà il parlamento, tempio sacro e intoccabile dell'ideologia grillina, a mettere i bastoni tra le ruote al presunto governo del cambiamento. Per il ...

Dopo polemiche su decreto Dignità Di Maio promette : 'Presto sgravi a imprese' : ''In questo governo ognuno fa la sua parte' assicura il leader Cinquestelle e aggiunge di non sentirsi oscurato da Salvini.Però si moltiplicano le diversità di vedute tra i due vicepremier -

Il decreto Dignità riscrive il Jobs act : obbligo di assunzione per i precari dopo 4 proroghe : "Con il decreto dignità iniziamo a smantellare una parte del Jobs act". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio commentando i

Il decreto Dignità perde pezzi : dopo rider e spesometro fuori voucher e contratti di somministrazione : Il ministro: «Così come i voucher, il tema della somministrazione è rinviato al dibattito in Parlamento». Ma assicura che il decreto «è pronto» e che quelle sull’assenza di copertura sono «leggende metropolitane»...

