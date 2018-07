Dieci anni senza il re del tamburello | ad Aradeo è la notte de lu Zimba

Samso - migrante somala : «Per Dieci anni non ho rivisto i miei figli» : «Era sopratutto la notte, in Libia, che ripensavo ai miei figli lontani. Sono trascorsi dieci anni ma quella sensazione di vuoto dentro la ricordo bene. Ero partita due mesi prima da Mogadiscio, da sola perché non avevo soldi per portare loro con me e non avevo tempo da perdere perché gli uomini della zona in cui vivevo volevano uccidermi. Me l’avevano detto le donne del villaggio e sapevo che sarebbe successo se non fossi fuggita ...

BARBARA PALOMBELLI ESORCIZZATA/ Il ricordo dell'amica scomparsa oltre Dieci anni fa (Non disturbare) : Rivelazioni importanti e delicate quelle di BARBARA PALOMBELLI che a Paola Perego racconta di quando è stata ESORCIZZATA per via del malocchio. Ecco cosa ha detto a Non distubare(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 23:43:00 GMT)

Amanda Knox/ Il delitto di Perugia Dieci anni dopo : chi uccise Meredith Kercher? (Sabato in giallo) : La notte dell'1 novembre del 2007, Meredith Kercher viene assassinata. I sospetti ricadono sulla sua coinquilina Amanda Knox e il fidanzato Raffaele Sollecito. Il caso su Tv8.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 09:08:00 GMT)

Dieci anni di spettacolare outperformance dell'America : Ha già vinto nella tecnologia, 5G, intelligenza artificiale, fintech,, nell'economia, crescita doppia rispetto all'America e tripla rispetto all'Europa,, nella politica, il modello neoconfuciano è ...

Al Barcellona piace il 'made in Monchi' : spesi 117 milioni in Dieci anni : ROMA - Monchi è più caro di Cristiano Ronaldo , almeno per... il Barcellona . Se la Juventus ha infatti pagato 100 milioni il cartellino di CR7 , l'attuale direttore sportivo della Roma ne è costati ...

Dieci anni senza Gianfranco. E Funari ci manca ancora tantissimo : Dieci anni. E la prima cosa che pensi è “già Dieci anni?”. Sì perché di Gianfranco Funari sentiamo ancora la voce, percepiamo le espressioni, ricordiamo le battute.Il 12 luglio del 2008 se ne andava. Non improvvisamente. La malattia aveva bussato alla sua porta molto tempo prima. Lui ci conviveva, la sfidava, forse la esorcizzava: “Io sto morendo, ho un pizzico di vita così. Ma non me ne frega un cazzo”.prosegui la letturaDieci anni senza ...

Gli otto italiani che ricordano tutto (anche cosa hanno mangiato Dieci anni fa) : Riuscireste a ricordare cosa avete mangiato quel lontano venerdì di dieci anni fa? O cosa avete indossato? Se siete rimasti a casa o usciti con gli amici? La maggior parte di voi risponderebbe (ovviamente) di no. Ma non tutti...

Dieci anni senza Gianfranco Funari - insostituibile scorretto : Ci sono molti modi per ricordare Gianfranco Funari, il presentatore-mattatore scomparso Dieci anni fa, il 12 luglio 2008, all’età di 76 anni. Genuino, indipendente, verace. Politicamente scorretto, fuori dagli schemi. Quello che più salta all’occhio è però la sua capacità di anticipare perfettamente lo spirito del tempo, di questo tempo che stiamo vivendo. Il suo modo di rivolgersi al pubblico e ai potenti, di mettere in piazza con ...

L'alert di Visco al governo gialloverde : "Prudenza - siamo più vulnerabili di Dieci anni fa" : La stella polare che deve guidare chi ha in mano l'agenda economica del Paese si chiama equilibrio. Niente azzardi. Servono, al contrario, prudenza e lungimiranza. Dal palco dell'assemblea annuale dell'Abi, il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, lancia un chiaro alert al governo gialloverde: occorre porre "attenzione all'equilibrio dei conti pubblici e alla necessità di tenere sotto controllo la dinamica del rapporto tra ...

Lavoratori stranieri - sono 5 milioni Tasso di occupazione da record Il boom negli ultimi Dieci anni : Nell'ultimo decennio aumentati di 1,8 milioni i Lavoratori stranieri in Italia. Edilizia, pulizie e cura degli anziani sono i settori che contribuiscono a garantire ai Lavoratori stranieri regolari un Tasso di occupazione maggiore (60,6%) rispetto a quello degli italiani (57,7%). Segui su affaritaliani.it

Lavoratori stranieri - sono 5 milioni Tasso di occupazione record Il boom negli ultimi Dieci anni : Nell'ultimo decennio aumentati di 1,8 milioni i Lavoratori stranieri in Italia. Edilizia, pulizie e cura degli anziani sono i settori che contribuiscono a garantire ai Lavoratori stranieri regolari un Tasso di occupazione maggiore (60,6%) rispetto a quello degli italiani (57,7%). Segui su affaritaliani.it

Andrea Damante : "Tra Dieci anni spero di avere una famiglia e figli" : Andrea Damante ha deciso di raccontare ai suoi fan qualcosa in più di se stesso: l'agenzia The One Celebrity , che rappresenta l'ex tronista di Uomini e Donne, ha pubblicato un video del giovane, il ...

Andrea Damante : "Tra Dieci anni - spero di avere una famiglia e due-tre figli..." : Andrea Damante, ex tronista di Uomini e Donne ed ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, è recentemente apparso sul settimanale Chi, nuovamente insieme a Giulia De Lellis, colei che, perlomeno ufficialmente, risulta essere ancora la sua ex fidanzata, in atteggiamenti inequivocabili.In un video pubblicato dalla sua agenzia The One Celebrity, Andrea Damante ha parlato un po' di sé, svelando anche i suoi progetti per il ...

Twilight - Dieci anni dopo : che fine hanno fatto gli attori? : Il 21 novembre 2008 Twilight sbarcò nei cinema americani e, da lì, passò poi a conquistare tutti i botteghini del mondo. Il primo film della saga che adatta per il grande schermo i romanzi – già best seller – di Stephenie Meyer su vampiri, licantropi e storie d’amore teoricamente impossibili finì per incassare quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un costo di soli 37: tutto ciò lo trasformò in un ...