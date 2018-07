Di Maio-Tria | Mai accuse | ma cerchiamo la ' manina'

Comunicato congiunto Di Maio-Tria sulla storia della 'manina' nel Dl dignità : Roma, 15 lug., askanews, - 'Il ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, non ha mai accusato né il ministero dell'Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl dignità. Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella ...

FINANZA E POLITICA/ Italia nel pantano tra gli esodati di Di Maio e i no di Tria : Difficile immaginare che il Governo, visto che quel che fa, durerà molto. Ma non sembra essere alcuna idea su come smuovere l’Italia nemmeno nell’opposizione. STEFANO CINGOLANI(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 06:01:00 GMT)FINANZA & MERCATI/ I successi delle nostre imprese "nascosti" da vitalizi e migranti, di U. BertoneFINANZA E POLITICA/ Le manovre necessarie che Lega e M5s non hanno il coraggio di dire, int. a L. Becchetti

Tria : "Niente manovra correttiva". Su CETA attriti con Di Maio : Al termine dell'Ecofin a cui ha preso parte a Bruxelles, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha detto che quest'anno non ci sarà alcuna manovra correttiva, ma è probabile che si debba rivedere "il timeng di aggiustamento in relazione al rallentamento dell'economia". Il titolare del Tesoro ha spiegato:"Per il 2018 non cambiamo gli obiettivi. Si vedrà a consuntivo se abbiamo rispettato o no gli impegni con l’Ue. Riteniamo che non ci sarà ...

Di Maio contro il Ceta : 'Chi lo difende sarà rimosso'. Ma Tria frena : Di Maio si schiera contro il trattato di libero scambio Europa-Canada, Ceta , e minaccia la sospensione dei funzionari che lo difendono. ' Se anche uno solo dei funzionari italiani che rappresentano l'...

Conte - Salvini - Di Maio e Tria : sul tavolo reddito cittadinanza e flat tax : ... presenti il premier Giuseppe Conte, i vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria. Durante l'incontro, spiegano fonti di …