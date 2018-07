Di Maio e Salvini contro l' Inps | durissimo scontro | la richiesta di dimissioni

Il duro scontro tra Boeri - Salvini - Di Maio e Tria - spiegato per argomenti : 'Se il presidente dell'Inps non è d'accordo su niente delle linee politiche del governo, si dimetta'. Erano da poco passate le 15 quando da Mosca il vice premier e ministro dell'Interno, Matteo ...

Giorgia Meloni a Libero : 'Salvini non può votare il decreto di Di Maio' : C' è un mondo enorme che il centrodestra non ha saputo rappresentare adeguatamente in questi anni e che si è organizzato sul territorio indipendentemente dai partiti. Oggi scelgono noi per la nostra ...

Dignità - Di Maio grida al complotto. Berlusconi a Salvini : 'Bloccatelo' : 'Le lobby contro di noi' sostiene il vicempremier cinquestelle sulla pubblicazione tecnica del Mef in cui si ipotezza la perdita di 8 mila posti di lavoro all'anno. Tensione con il ministro tria, poi ...

Berlusconi a Salvini : 'Di Maio massacra Italia produttiva' : ... tagliare le pensioni "sarebbe semplicemente una follia" e la chiusura festiva dei negozi, "un'altra misura dirigista", non aiuterebbe a far ripartire l'economia. Berlusconi sprona anche il ...

Governo : Berlusconi - Di Maio massacra produttività - Salvini si renda conto - 2 - : ... 'altra misura dirigista' che arriva 'in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l'economia'. A chi gli domanda se ...

Governo : Berlusconi - Di Maio massacra produttività - Salvini si renda conto (2) : (AdnKronos) – “Non avrei mai creduto, nell’Italia del 2018, di trovarmi di fronte a idee che sembrano uscite dall’archivio polveroso della storia, dall’ideologia comunista fallita nel ‘900. Di Maio è giovane solo anagraficamente, politicamente risulta vecchissimo – incalza Berlusconi – O forse semplicemente non sa di cosa parla, non si rende conto delle conseguenze di quello che dice”. Anche ...