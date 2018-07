Di Maio | ' Di quelli che pagano Ronaldo 400 milioni non me ne frega niente'

Luigi Di Maio - la badilata di Beppe grillo : 'Cosi non va bene - nostri valori annacquati da quelli della Lega' : Quella sera, il fondatore del Movimento 5 Stelle s'è incontrato faccia a faccia con Luigi Di Maio per 'rimproverarlo' a proposito della linea, politica e di comunicazione, tenuta dallo stesso Di Maio ...

Di Maio : i tavoli sui migranti antipasto di quello che avverrà a quelli dell'economia : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha annunciato: «Entro questa settimana nomineremo il capo di Cassa Depositi e Prestiti»

Migranti : Di Maio - quelli di Lifeline redistribuiti in 8 Stati Ue - nostro risultato : Roma, 27 oggi. (AdnKronos) – “Oggi la nave dell’Ong Lifeline è sbarcata a Malta. Non tutti i Migranti che erano a bordo resteranno a Malta. Saranno ridistribuiti in otto Stati Ue. E’ un risultato ottenuto da questo Governo. Quando si sbarca in un dato luogo non vale più il principio che è il paese in cui sono sbarcati che deve sopperire alle esigenze e che si sobbarca gli sbarcati”. Così il vicepremier e ministro ...

Di Maio : "Censiremo i raccomandati nelle aziende di Stato - anche quelli della Rai" : Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, dichiara guerra ai “raccomandati” presenti nella pubblica amministrazione e nelle aziende di Stato, anche in Rai. Il leader del Movimento 5 Stelle, ospite questa sera di Porta a Porta, rilancia quello che è Stato in questi anni uno dei cavalli di battaglia del suo partito. Insomma, non ci saranno solo i censimenti dei rom annunciati dall’altro vicepremier, Matteo Salvini: "Ci sono altri censimenti ...

Salvini : faremo un censimento sui rom - quelli italiani purtroppo ce li dovremo tenere. Di Maio si smarca : se è incostituzionale non si può fare : «Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a TeleLombardia. Salvini ha parlato di «una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti», ossia «rifacendo quel...

Comunali - duello M5s-Lega - gaffe di Di Maio sui sindaci : “Quelli grillini avranno governo dalla loro” : Le elezioni amministrative diventano il nuovo momento di tensione muscolare tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con il primo che parte lancia in resta sul sostegno da parte del governo ai futuri sindaci pentastellati, dimenticando tutti gli altri primi cittadini. Un vero e proprio incidente diplomatico che scatena la polemica con le opposizioni e ...