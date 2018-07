Depilazione intima | tra mode e metodi fai da te

vanityfair

Depilazione intima : brasiliana, selvaggia, nude look, mohicana

(Di domenica 15 luglio 2018) Non è una novità che a Hollywood c’è chi scelga di rinunciare allaproprio lì. Gwyneth Paltrow, Emma Watson e Cameron Diaz sono tra le star he hanno reso popolare il movimento «bushy down there». Lo scorso gennaio anche l’attrice e cantante Bette Midler, settant’anni, si è schierata a favore della versione «nature» della zona. In un tweet che ha ricevuto centinaia di commenti ha scritto: «LADIES!! Non fate più la ceretta brasiliana!! Riportate in auge the Bush!!» e poi ha continuato: «Non George W., anche se dovendo paragonarlo a chi ha preso il suo posto al momento…lasciatemi ruminare». Con una dichiarazione tra il politico e il triviale, il serio e il faceto, Bette Midler ha riaperto la questione peli corporei indesiderati che, d’estate, diventa argomento molto caldo. L’ossessione sullo stato dei peli del nostro corpo non è stata sempre uguale. Anche la...