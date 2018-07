Depilazione intima totale | ci sono dei rischi

dilei

(Di domenica 15 luglio 2018) Sempre più donne, soprattutto con l’arrivo dell’estate, scelgono di sottoporsi alla. Ma siete davvero sicure che non ci siano dei? L’ormai celebre brasiliana, che sino a qualche tempo fa sembrava un vezzo di poche, si è trasformata in una vera e propria mania.tante le donne – di tutte le età – che decidono di eliminare fino all’ultimo pelo dalle parti intime. C’è chi lo fa per piacere di più al partner, chi per sentirsi più libera di indossare bikini sgambati in spiaggia e chi afferma di voler essere “più pulita”. In realtà questo tipo di, spesso effettuata con la ceretta, nasconde moltissime insidie. Per prima cosa eliminare tutti i peli dalle zone intime potrebbe rivelarsi pericoloso per la salute. Se crescono in quest’area del nostro corpo, d’altronde, un motivo ci ...