esauriente

: Decreto Digntà: Ottomila posti in meno in un anno? Numero apparso nella notte - AssicurazioniAt : Decreto Digntà: Ottomila posti in meno in un anno? Numero apparso nella notte - Pupugnao : Decreto Digntà: Ottomila posti in meno in un anno? Numero apparso nella notte -

(Di domenica 15 luglio 2018) Sto solo dicendo che non è la parte politica ad aver inseritorelazione tecnica quei numeri e deve essere chiaro che questo non è unper far perderedi lavoro' ha proseguito il ...