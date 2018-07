Decreto Dignità | Di Maio e Tria | nessuna accusa al Mef e alla Ragioneria

Decreto Dignità - Di Maio-Tria : “Nessuna accusa a ministero Economia - ma troveremo la manina” : In una nota congiunta il ministro del Lavoro Luigi Di Maio e quello dell'Economia Giovanni Tria precisano di non aver mosso accuse nei confronti del ministero dell'Economia né della Ragioneria dello Stato, ma dicono che troveranno "la manina" che ha portato al caos sul Decreto dignità. E criticano le stime Inps ritenute "prive di basi scientifiche".Continua a leggere

Vi spiego tutte le conseguenze del Decreto Dignità sul mercato del lavoro : La riprova di quanto sostenuto è riscontrabile nella relazione al decreto dignità, prodotta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella quale non possono che leggersi dati allarmanti. Si ...

Il "Decreto dignità" è in vigore : panoramica sulle misure fiscali : ... " Accertamento sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011 ", , che verrà sostituito da un nuovo decreto del ministero dell'Economia e delle ...

Decreto Dignità in Gazzetta ufficiale : è in vigore : Il Decreto dignità contenente “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” è finalmente stato pubblicato in Gazzetta ufficiale. E’ il Decreto n.87 del 12 luglio 2018 ed è entrato in vigore oggi – sabato 14 luglio. Il Presidente – Sergio Mattarella – lo ha firmato. Ora, già assegnato alla Commissione Finanze della camera, comincerà il suo iter parlamentare lunedì prossimo – 16 luglio ore 17 -, e avrà 60 giorni ...

Decreto Dignità : rinnovi senza causale per i lavoratori stagionali : Un’altra misura prevista dal testo del Decreto dignità bollinato dalla ragioneria dello Stato è quella che prevede che i contratti per attività stagionali possano essere “rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali. La disposizione, che modifica l’iniziale versione del dl, è contenuta nell’articolo 1 sulla nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. stagionali quindi esclusi dall’obbligo della ...

Decreto Dignità : attesa oggi la pubblicazione in Gazzetta ufficiale : Dopo il superamento della prova conti, con la bollinatura apposta dalla ragioneria di Stato, si attende in queste ore la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Decreto Dignità, che dovrebbe avvenire oggi 13 luglio. Il testo del provvedimento dovrebbe entrare in Gazzetta sotto questo titolo: “misure urgenti per la Dignità dei lavoratori e delle imprese”. Il Decreto Dignità, approvato nel Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018 ...

Lavoro - serve un Decreto Dignità anche per le professioni tecniche : C’è molta curiosità e attesa, da parte degli addetti ai lavori, sulla ventilata riforma del farraginoso codice appalti, causa di ansie e angosce a ogni correttivo. Non passa mese, da quando fu emanato il D. Lgs. 50/2016, che non escano rettifiche, correttivi, circolari, aggiornamenti, indicazioni e interpretazioni sia dal legislatore sia dall’Anac con le sue famose Linee Guida. Proprio queste indicazioni sono, a volte temute e prese alla ...

Decreto Dignità - l’appello di Berlusconi a Salvini : “Bloccatelo - è letale e massacra l’Italia produttiva” : Silvio Berlusconi si appella a Matteo Salvini per chiedergli di bloccare o modificare drasticamente il Decreto dignità voluto da Luigi Di Maio: "È letale per chi lavora e per chi crea lavoro, per tutte le categorie produttive". Il leader di Fi non risparmia un attacco anche al ministro dell'Interno: "Continua a parlare e ad agire come se fosse in campagna elettorale, ma governare è qualcosa di diverso".Continua a leggere

Decreto Dignità : l’attacco delle lobby : Col Decreto dignità 8000 posti di lavoro in meno ogni anno. Il futuro lavorativo per i prossimi 10 anni diventerà totalmente fosco. Dal Mef assicurano che il provvedimento è arrivato già con i dati relativi agli effetti sui contratti a tempo determinato. Questa la notizia dal sapore della fake news prontamente stroncata dal ministro del lavoro Luigi Di Maio in una sua Diretta Facebook accusa le lobby di essersi scagliate contro. Le accuse Botta ...

Decreto Dignità - Di Maio evoca complotto lobby : il testo è stato modificato. Ma il Mef smentisce : Di Maio evoca il complotto delle lobby parlando del Decreto dignità. «Nella relazione» al Decreto dignità «c'è scritto che farà perdere 8mila...

Berlusconi : 'No al Decreto Dignità - Di Maio non conosce il lavoro' : "Il decreto Dignità massacra l'Italia produttiva ed è la dimostrazione che Luigi Di Maio non conosce nulla del mondo del lavoro. E' giovane solo anagraficamente, politicamente risulta vecchissimo". Lo ha affermato Silvio Berlusconi a Il Giornale , criticando le iniziative del ministro del Lavoro. Il leader di ...