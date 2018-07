Darksiders 3 | nuovi dettagli sulla protagonista e i nemici emergono da un nuovo video

eurogamer

(Di domenica 15 luglio 2018)3 sta finalmente per giungere sul mercato, e come cambiamenti nella saga partono proprio dalche questa volta sarà femminile.Ebbene IGN ha realizzato unapprofondimento dedicato al gioco, da quale possiamo apprendere qualche altra informazione. Per esempio Furia, questo il nome della nostra eroina, combatterà un numero inferiore dirispetto ai precedenti capitoli della serie, ma al loro minor numero sarà corrisposto un maggior grado di difficoltà, per cui ad abbatterli dovremo impegnarci di più.E' stato inoltre introdotto unsistema di contrattacchi, in grado di premiare con soddisfazione i nostri riflessi durante gli scontri.Read more…