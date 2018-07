Dalla grotta allo stage a Saronno Don Armando chiama Ekapol «Vieni e incontra i miei

Thailandia - ragazzi salvati Dalla grotta saranno dimessi il 19 luglio - : I 12 giovani calciatori liberati dalla cavità di Tham Luang potranno lasciare l'ospedale giovedì prossimo. Si stanno riprendendo, sia fisicamente che mentalmente. Ma il contatto con il mondo esterno resta ancora molto limitato

Come hanno tirato fuori i ragazzi Dalla grotta : Il New York Times ha parlato con soccorritori e sub, ancora increduli che sia andato tutto liscio in una situazione in cui un sacco di cose potevano andare storte The post Come hanno tirato fuori i ragazzi dalla grotta appeared first on Il Post.

Thailandia : i baby calciatori Dalla grotta al set cinematrografico : L’odissea dei 12 piccoli calciatori thailandesi e il loro allenatore intrappolati per 18 giorni in una delle grotte di Tham Luang nel nord della Thailandia, si è appena conclusa nei migliori dei modi. Questa incredibile storia che ha tenuto il mondo intero con il fiato sospeso ha interessato alcuni produttori cinematografi di Hollywood che vorrebbero realizzarci un film. Infatti sembrerebbe che ci siano già stati dei sopralluoghi da parte di ...

I video del salvataggio dei ragazzi Dalla grotta in Thailandia : Le prime immagini dell'estrazione vera e propria mostrano i passaggi stretti e allagati per cui sono dovuti passare i sommozzatori e i ragazzi The post I video del salvataggio dei ragazzi dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - le foto del salvataggio dei bambini Dalla grotta : La clip è stata poi rimossa, ma le immagini hanno fatto in tempo a fare il giro del mondo: mostrano i ragazzini, sedati, avvolti da coperte termiche, portati fuori sui delle barelle. I primi dettagli ...

Il primo video dei ragazzini thailandesi salvati Dalla grotta : È stato girato nell'ospedale di Chiang Rai, dove sono ancora isolati dal resto del mondo per evitare rischi per la loro salute The post Il primo video dei ragazzini thailandesi salvati dalla grotta appeared first on Il Post.

Thailandia - ai ragazzi sono stati somministrati calmanti per facilitare l'uscita Dalla grotta : ... da questa incredibile storia di forza di volontà e cooperazione esce vincitrice tutta la Thailandia: per giorni il mondo si intenerito vedendo la compostezza e la tenacia con cui il Paese ha ...

Medico sub australiano riemerge Dalla grotta Tham Luang e scopre che suo padre è morto : Il Medico e sub australiano che ha svolto un ruolo chiave nel salvataggio dei 12 ragazzi thailandesi e del loro allenatore è riemerso da Tham Luang ieri sera - tra gli ultimi a farlo - per apprendere poco dopo che suo padre si era spento in Australia mentre lui era nella grotta. Lo ha rivelato un suo collega nella clinica dove lavora in patria senza specificare la causa della morte, ma aggiungendo che l'uomo non era malato al momento ...

Un ex membro dei Navy Seals : "Alcuni ragazzi sono stati tirati fuori Dalla grotta mentre dormivano" : Alcuni dei ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia sono stati portati fuori a bordo di barelle "mentre dormivano". È quanto ha riferito all'agenzia AFP un ex membro dei Navy Seals thailandesi, il comandante Chaiyananta Peeranarong, che è stato l'ultimo sub a uscire dalla grotta. "Ad altri si contorcevano le dita come se fossero storditi, ma respiravano".VIDEO - I ragazzi salvati dalla grotta in ...

Che novità ci sono Dalla grotta in Thailandia : I ragazzi stanno bene, ma si è scoperto che si è evitato di poco un disastro e che uno dei soccorritori più importanti si trovava in Thailandia per caso The post Che novità ci sono dalla grotta in Thailandia appeared first on Il Post.

Thailandia - come hanno fatto i ragazzi ad uscire Dalla grotta : Sono tutti salvi i 12 ragazzi rimasti intrappolati per oltre due settimane in una grotta in Thailandia. Le operazioni di soccorso si sono concluse nel pomeriggio di oggi, 10 luglio, dopo che i soccorritori hanno tratto in salvo anche l’allenatore dei ragazzi, uscito per ultimo dalla grotta. come è avvenuta questa operazione che per molti è un miracolo e per alcuni potrebbero presto diventare un film.Continua a leggere

Salvi per un soffio - pompe rotte dopo l’uscita Dalla grotta : Bangkok, 11 lug. (AdnKronos) – Le pompe impiegate per asciugaresi sono rotte poco dopo il salvataggio dei 12 ragazzi e il loro allenatore, mettendo in pericolo i soccorritori che erano ancora al lavoro nei cunicoli. Lo riporta oggi il Guardian, citando il racconto di tre sub australiani. Racconto che ancora una volta sottolinea i rischi dell’intera operazione, nella quale è morto nei giorni scorsi un sub thailandese.Gli australiani ...

