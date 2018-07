Cybersecurity | 3 | 5 milioni di opportunità lavorative entro il 2021

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 luglio 2018) Sarà il cybercrimine a offrire nuovedi lavoro. Secondo le stime diffusa dalla società di selezione manageriale vulnerabilità, malware, esposizione dei dati e, da poco, GDPR compliance porteranno a triplicare il numero di posizioni aperte nei prossimi cinque anni. “Una grande sfida per le aziende, che a livello globale, lamentano una carenza di personale qualificato laddove, invece, i manager HR prevedono di far crescere il reparto dedicato del 15%”, si legge in una nota secondo la qualeilil mondo dellasarà in grado di offrire 3,5nuove posizioniin settori che spaziano dai servizi professionali (37%), alla finanza (13%), passando per la difesa (12%) e la sanità (6%). Sono poi diversi gli impieghi che comprendono questo settore: ingegneri, architetti delle informazioni, laureati in economia, giurisprudenza, ...