Cyberattacchi negli USA | preoccupazione per allarme rosso

(Di domenica 15 luglio 2018) Ritorna l’incubo terrorismoUSA, questa vota però si tratta di. Il sistema di controllo dello Hudson Institute di Washington segnala il rischio di attacchi informatici come quelli verificatisi nelle settimane precedenti l’11 settembre.per i: National Intelligence statunitense sotto molto preoccupata Moltain queste ore per Dan Coats, primo responsabile della National Intelligence d’America, a proposito dell’presente oramai da settimane nell’infrastruttura digitale che controlla tutto il territorio del Paese d’oltreoceano. Il sistema di controllo informatico – dichiara lo stesso Coats – segnala in maniera permanente una serie di allarmi rossi (a rischio elevato) che interessano le infrastrutture di molte istituzioni ed enti americani. Si tratta di veri e propriche minano ...