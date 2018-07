Crop top | stampe ed energia | è in scena il look teen

dilei

(Di domenica 15 luglio 2018) Ilpiace: un po’ perché ci fa tornare ai nostri anni d’oro, un po’ perché magari ci piacerebbe rubare qualcosa all’armadio delle nostre figlie, un po’ perché ci sentiamodentro! Cosa possiamo indossare quando ci prende un’inguaribile voglia di adolescenza senza correre il rischio di sembrare fuori luogo?, premessa Se abbiamo passato gli anni dei “” da più di una decade, è bene che entriamo nell’ordine di idee che non possiamo prendere in prestito il totaldi nostra figlia o nipote che va al liceo… ma nessuno ci vieta di prendere in prestito qualche dettaglio, da abbinare ai nostri capi must per creare deiadatti a noi. Fonte Kuky: iltop Sono molto graziosi, ma necessitano di un addome adeguato. Se per caso non rientrate nella categoria, niente panico, la soluzione c’è: la vita alta! Abbinate itop, come questi ...