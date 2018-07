Croazia | turisti francesi scappano in Italia | Meglio vedere da qui la finale

Mondiali : turisti francesi via da Croazia : ANSA, - TRIESTE, 15 LUG - Boom di turisti francesi oggi a Trieste. Si tratta per lo più di famiglie in "fuga" dalla vicina Croazia, paese in cui stavano trascorrendo le vacanze estive ma che hanno ...

Russia 2018 - boom di turisti francesi a Trieste in 'fuga' dalla Croazia : boom di turisti francesi oggi a Trieste. Si tratta per lo più di famiglie in 'fuga' dalla vicina Croazia, paese in cui stavano trascorrendo le vacanze estive ma che hanno deciso di lasciare '...