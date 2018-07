Cristiano Ronaldo | tutti i 31 flirt della stella della Juventus C’è anche Nicole Minetti

Juventus - tutte le tappe del Cristiano Ronaldo-day : TORINO - Domani mattina, attorno alle 10. Ecco quando è prevista l'alba del Ronalday juventino. A quell'ora Cristiano Ronaldo dovrebbe atterrare a Torino da Madrid, dove è rientrato venerdì dalla ...

Cristiano Ronaldo voleva il Napoli / Ultime notizie - Alvino : "La Juventus solo un piano B" : Cristiano Ronaldo voleva il Napoli, Ultime notizie: Carlo Alvino svela un incredibile retroscena ai microfoni di Tv Luna direttamente da Dimaro, per Cr7 la Juventus è solo un piano B.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:10:00 GMT)

Cristiano Ronaldo - il retroscena : Mendes e la proposta fatta al Napoli : Il Napoli riparte a caccia della Juventus. Dopo essere andati vicinissimi allo Scudetto nella scorsa stagione, gli azzurri si stanno preparando per cercare di replicare - e magari migliorare - quanto ...

Cristiano Ronaldo - la bomba : 'Alla Juventus perché il Napoli non lo ha voluto' : L'ultima bomba su Cristiano Ronaldo la sgancia il Corriere dello Sport , che rivela un retroscena piuttosto clamoroso, in attesa di conferme o di smentite. Secondo quanto si legge sulla prima pagina del quotidiano sportivo, il portoghese era pronto ad andare al ...

Cristiano Ronaldo - l'attesa sta per finire : lunedì la presentazione - comincia la sua avventura alla Juve : Tutto CR7 minuto per minuto, ovunque voi siate. Dalla spiaggia alle montagne, dal salotto di casa alla coda al supermercato. Davanti alla TV, SkyGo oppure skysport.it. Dalla mattina alla sera per ...

Juventus : Cristiano Ronaldo porta altri campioni : Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato senza ombra di dubbio l’affare del secolo. In tanti parlano del pesante esborso economico che la Juventus ha effettuato e dovrà effettuare ma in pochi tengono in considerazione l’enorme ritorno commerciale e tecnico che questa operazione comporterà. E’ doveroso fare i complimenti a Marotta e Paratici, esplicitati tra l’altro anche da Massimiliano Allegri, per aver condotto in porto ...

Clamoroso : offerto Cristiano Ronaldo al Napoli - De Laurentiis dice no : 'C'è chi dice no'. Così il Corriere dello Sport apre la sua prima pagina su Cristiano Ronaldo , pronto ad abbracciare il popolo della Juventus: ' Mendes lo aveva offerto al Napoli prima che alla Juventus visto il legame con Ancelotti, ma De ...

Lazio - Acerbi lancia la sfida ai microfoni di CalcioWeb : “Cristiano Ronaldo e la Juve non possono farci paura - dopo la malattia ho un’altra testa. Nazionale? Sarei orgoglioso. Di Francesco? Ci vedremo al Derby” : Francesco Acerbi non ha paura e in un’intervista ai microfoni di CalcioWeb lancia la sfida alla Juve di Cristiano Ronaldo: “erano già fortissimi prima, adesso con questo colpo che non si aspettava nessuno lo sono ancora di più ma non ci possono fare paura. Sono altre le cose della vita che possono fare paura, e a me non ha fatto paura neanche la malattia quindi figuriamoci se mi posso spaventare della Juve e di Cristiano ...

Cristiano Ronaldo : un futuro da attore dopo il calcio : Foto: Tv8 Il bomber si racconta ad Alessandro Del Piero E' il calciatore in attività più forte del Mondo insieme a Lionel Messi e in questo momento si trova sulle prime pagine dei giornali italiani dato che dalla prossima stagione approderà nel Belpaese per giocare in serie A: la Juventus, infatti, ...

Ultimi brindisi al mare : Torino aspetta Cristiano Ronaldo : Torino - Dalla Grecia a Torino via Madrid : inizia così la nuova avventura alla Juventus di Cristiano Ronaldo che ha immortalato i suoi Ultimi brindisi davanti al mare di Costa Navarino in una foto ...

Juventus - ancora guai per Cristiano Ronaldo : “arresto possibile anche in Italia” : 1/11 LaPresse ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus/ Video “Italia come stai?” - ma l'esordio da bianconero è un fake : Cristiano Ronaldo alla Juventus: Video “Italia come stai?”. Ma l'esordio da bianconero è un fake: il filmato risale al 2017. Intanto Marchisio non vede l'ora di accoglierlo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 16:30:00 GMT)

Cristiano Ronaldo saluta i tifosi : "Italia - come stai - tutto bene?" : Torino è in fermento per l'arrivo di Cristiano Ronaldo . I tifosi della Juventus non vedono l'ora di lunedì per affollare l'aeroporto di Caselle in vista dell'arrivo del fuoriclasse di Funchal che ...