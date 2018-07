Cristiano Ronaldo beffa tutti | è già a Torino 

Juventus - Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino : Torino - Cristiano Ronaldo è arrivato a Torino. Lo ha comunicato la Juventus con un tweet, con tanto di foto all'aeroporto 'Caselle' del capoluogo piemontese. Guardate ?? chi è appena arrivato a ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - è boom di offerte per la Smart targata CR7 : per i tifosi è ormai un’ossessione! : Cristiano Ronaldo è un calciatore della Juventus: dopo i gelati e le pizze nel segno di CR7, presa d’assalto l’auto con targa ‘ispirata’ al portoghese Cristiano Ronaldo è della Juventus e tra i tifosi diventa una vera e propria mania CR7. Domani il portoghese sarà presentato a Torino ed i supporter bianconeri fremono di vederlo indossare la maglia della loro squadra. L’ossessione per Cristiano Ronaldo ha ...

Cristiano Ronaldo alla Juve smuove anche i palinsesti : la prima conferenza stampa live ovunque : Cristiano Ronaldo alla Juventus è ormai realtà: il brindisi tra CR7 e Agnelli ha già emozionato i tifosi, ma il primo atto ufficiale ci sarà solo domani, lunedì 16 luglio, con la conferenza stampa di presentazione che sarà trasmessa in diretta dalle 18.00 su Tgcom24 (DTT, 51). --L'ingresso del campione portoghese nella rosa della Vecchia Signora manda in fibrillazione anche la tv che si preoccupa di trasmettere in diretta il ...

Cristiano Ronaldo e non solo : perché il calcio italiano sta vincendo il mondialino del mercato : In due modi: osservando i volti di chi è sbarcato quest'estate nel nostro mondo del pallone o di chi è tornato dopo un lungo pellegrinaggio all'estero, e sciorinando alcuni dati sul mercato in corso, ...

Cristiano Ronaldo - la Juve e le sette sfide ancora da vincere : Può un cannibale essere mai sazio? Può non farsi travolgere dall'ingordigia dei record? In fondo, Cristiano Ronaldo è stato programmato così: usa gli obiettivi come legna da bruciare. Ne incenerisce ...

Cristiano Ronaldo era stato proposto pure al Napoli : Cristiano Ronaldo era “stato proposto pure al Napoli“. E’ la rivelazione del presidente del Napoli De Laurentiis intervistato da Repubblica.

Messi o Cristiano Ronaldo? A casa finisce in disgrazia : rissa - e...la coppia divorzia : Messi o Cristiano Ronaldo? Chi è meglio? L'annosa questione non avrà mai una risposta certa, eppure è stata sufficiente per sancire il divorzio di una coppia russa, sposata da ben 14 anni. Il loro ...