Cos’è questa storia tra Di Maio e il ministero dell’Economia

Sla - Cos’è e come si affronta questa malattia : @stockadobe Il 21 giugno si celebra il Global Day sulla SLA, la giornata mondiale della Sclerosi Laterale Amiotrofica, una malattia di cui soffrono circa 450 mila persone nel mondo. Negli ultimi anni comprendere le cause all’origine della malattia è diventata una delle priorità del mondo della ricerca. «Capire i fattori che la scatenano potrebbe permettere non solo di trovare una cura, ma anche di comprendere tutti i processi che sono alla base ...