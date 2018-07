Cos’è il Barbie feet e perché tutte si fanno le foto in punta di piedi

dilei

: @barbie_b78 @SoglianiC Se ti va ci possiamo seguire a vicenda una buona giornata e buona domenica ????con un b... ????che cos’è questo? - fabio00765107 : @barbie_b78 @SoglianiC Se ti va ci possiamo seguire a vicenda una buona giornata e buona domenica ????con un b... ????che cos’è questo? - angeliquepoison : RT @angeliquepoison: Cos'è il Barbie feet? La nuova tendenza di Instagram per foto perfette e trucco più vecchio di sempre - angeliquepoison : Cos'è il Barbie feet? La nuova tendenza di Instagram per foto perfette e trucco più vecchio di sempre… -

(Di domenica 15 luglio 2018) Laperfetta è indigrazie al, la nuova moda che sta spopolando su Instagram. Alzi la mano chi, almeno una volta, non ha invidiato il corpo (fin troppo) perfetto della bambola più famosa al mondo, sognando di essere come lei. Qual è il segreto della sua bellezza? Ovviamente iinfatti non cammina mai con le piante appoggiate a terra, come tutti i comuni mortali, ma sempre sulle punte. Detto fatto: le star di Instagram hanno deciso di prendere spunto dalla posa plastica del giocattolo Mattel, per ideare la nuova mania dell’estate 2018. Ilin sostanza si traduce in un omaggio/imitazione della bambola, copiando la sua posizione perennemente sulle punte anche nellesu Instagram. In cosa consiste? Quando si realizza uno scatto da postare su Instagram – che sia sedute o in– bisogna tenere i talloni sollevati. ...