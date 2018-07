Conte | solidarietà Ue ora è realtà

Praga : 'Conte ci porterà all'inferno'. Il premier : 'Solidarietà in Ue sta diventando realtà' : Ma l'obiettivo finale è il blocco delle partenze, non la suddivisione a livello europeo" ricorda Matteo Salvini sottolineando che l'Italia ha finito di essere il campo profughi del mondo. Intanto c'è ...

Migranti - la Germania ne prenderà altri 50. Conte : «La solidarietà Ue diventa realtà». Ma Praga lo attacca : La Protector e il pattugliatore Monte Sperone, che sabato hanno soccorso un barcone con 450 Migranti vicino all’isola di Linosa, sono a largo di Pozzallo in attesa che sia ufficialmente assegnato il porto sicuro per lo sbarco. Soddisfazione del governo italiano per la decisione di Berlino

Migranti - Conte : senza solidarietà Ue Italia pronta a porre il veto : I 28 cercano l’intesa al vertice di Bruxelles sul principio di responsabilità condivisa sui Migranti e sui movimenti secondari. Ma la strada è tutta in salita e la cancelliera Merkel lancia la “coalizione dei volenterosi” in caso di fallimento, mentre l’Italia è pronta al veto sulle conclusioni del summit se non trovasse “nei fatti” la solidarietà degli altri Paesi europei...

Migranti - Conte al Consiglio Europeo : "Incontro spartiacque per l'Italia - basta solidarietà a parole" : Il Presidente del Consiglio italiano è arrivato nella sede del Consiglio Europeo a Bruxelles, dove si svolgerà il vertice con i 28 Capi del Governo dell'Unione Europea. Conte ha parlato brevemente con i cronisti, confermando l'importanza di questa riunione: "sarà uno spartiacque, per quanto ci riguarda. E per quanto mi riguarda sono disponibile a trarne tutte le dovute conseguenze".I partner europei sono chiamati ad ascoltare le richieste ...

Migranti - Conte : no compromessi - solidarietà Ue o niente conclusioni condivise : Il premier al suo arrivo a Bruxelles per il vertice dei capi di Stato e di Governo ha delineato la posizione italiana nel caso in cui nel testo finale non dovesse essere inserito il concetto di responsabilità condivisa sui salvataggi in mare. Bilaterale con Merkel prima dell’avvio dei lavori...

Al via il vertice Ue sui migranti. Conte : "Solidarietà con i fatti" : Un incontro "spartiacque" prende il via oggi a Bruxelles. A definirlo così è il premier italiano Giuseppe Conte che è arrivato nella capitale belga per partecipare al Consiglio europeo che vede al centro la questione dell'immigrazione. "L'Italia non ha bisogno di attestati ma di fatti concreti", ha detto il presidente del Consiglio italiano, "Da questo punto di vista questo incontro sarà uno sparti acque e sono pronto a tutte le conseguenze. Ho ...

Migranti - Merkel vede Conte : venire incontro a richieste italiane - solidarietà : La cancelliera tedesca accetta la scadenza dettata dal ministro dell’Interno: svolta europea entro il vertice di fine giugno o via al programma di respingimenti. Trump: «Gli Usa non diventeranno un campo profughi come da voi»

Conte a Parigi cerca la solidarietà dell’Europa : Nonostante Emmanuel Macron abbia sconvolto gli italiani parlando di “cinismo” e “irresponsabilità”, il nuovo presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte non ha annullato la sua visita prevista per venerdì all’Eliseo. Leggi

Migranti - Aquarius in Spagna : Conte “grazie per solidarietà”/ Ultime notizie : Di Maio - “non c'era emergenza” : Migranti, Aquarius in Spagna. Premier Giuseppe Conte: “grazie per solidarietà”. Il vice Luigi Di Maio spiega: “non c'era emergenza”. Maurizio Martina del Pd attacca. Le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 18:52:00 GMT)