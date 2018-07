Conte ci porterà all' inferno

huffingtonpost

(Di domenica 15 luglio 2018) "Ho ricevuto la lettera del premier italianoin cui chiede all'Ue di occuparsi di una parte delle 450 persone ora in mare. Un tale approccio è la strada per l'". E' quanto scrive su Twitter Andrej Babis, il premier della Repubblica Ceca, uno dei Paesi del gruppo di Visegrad."Il nostro Paese - prosegue - non riceverà alcun migrante. L'unica soluzione alla crisi migratoria è il modello australiano, cioè non fare sbarcare i migranti in Europa".La risposta di Babis arriva dopo il sì di Francia, Malta e Germania a prendersi carico rispettivamente di 50 migranti dei 442 a bordo delle navi Frontex e Gdf al largo di Pozzallo.