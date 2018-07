Consigli per avere la Corona su Musical.ly : La Corona su Musical.ly è la massima aspirazione per il social network dei giovanissimi ed averla è difficile. Ecco i nostri Consigli per ottenerla più facilmente Come avere la Corona su Musical.ly Musical.ly è un social network che permette di video con il vostro volto che si muove a suon di musica. In pratica con […]

Pagare in vacanza - i Consigli per non perdere soldi tra cambio e commissioni : Tornare dalle vacanze scoprendo brutte sorprese sull'estratto conto o sulla carta di credito è un 'inconveniente' che rischia in pochi istanti di disperdere l'effetto benefico dei giorni lontano dalla ...

Napoli - si vota per eleggere un Consigliere extracomunitario : A Napoli sono in corso le votazioni per l'elezione di un cittadino extracomunitario quale rappresentante, con diritto di parola, presso il Consiglio Comunale. Oltre 500 i votanti alle 11 e due le ...

MIUI : trucchi e Consigli per sfruttare al meglio il vostro Xiaomi : Scorciatoie: Un mondo di temi vi aspetta Uno degli aspetti più divertenti e piacevoli della MIUI è la possibilità di personalizzare lo smartphone in maniera profonda, senza perdere lo stile e la cura ...

10 Consigli per sviluppare l'intelligenza dei vostri figli : Nel corso del tempo, però la scienza ha cambiato idea. Il successo nella vita non è sempre legato ad un quoziente intellettivo alto, ma concorrono spesso altri fattori , come gli stimoli cognitivi ...

Caldo e alimentazione : i Consigli dello chef per combattere l’afa a tavola : Come combattere il Caldo estivo? Un aiuto arriva sicuramente da una sana, bilanciata e corretta alimentazione: lo chef Alessandro Circiello ha stilato per l’Adnkronos dieci consigli per affrontare al meglio le alte temperature. Bere più acqua – Il nostro organismo è composto per circa il 70% da acqua e necessita di circa 3 litri d’acqua al giorno: un litro e mezzo viene introdotto con ciò che mangiamo e il restante litro e ...

Il Consigliere regionale Bona propone l'istituzione della Zes per il Vco : Per queste e molte altre ragioni ora il Piemonte è chiamato ad assumersi le proprie responsabilità davanti ad una scelta che avrà ripercussioni sulla vita di molti cittadini ma anche sull'economia ...

Caldo - colpi di calore in agguato : 7 Consigli per difendersi : Il grande Caldo è arrivato, milioni di italiani affollano le spiagge, con la voglia di relax, sole e sport all’aperto, ma tanti restano nelle città roventi. Su tutti incombe il rischio, spesso sottovalutato, di incorrere in un colpo di calore, tanto negli adulti quanto nei bambini. Per godersi la stagione estiva in tutta tranquillità, ecco una serie di consigli, forniti da Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista, in collaborazione ...

COLPI DI CALORE IN ESTATE/ Trucchi e Consigli per evitarli : il drink che rinfresca e dice no alla cellulite : ESTATE, COLPI di CALORE, bevande, cibo, e indumenti: tre piccole regole da seguire per evitare insolazioni. Ecco come divertirsi all'aria aperta, senza stare male(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 17:57:00 GMT)

Riunione del Consiglio di Stato per la soluzione dei problemi del budge del governo centrale : ... al fine di rendere più efficace la politica finanziaria attiva; al contempo, è stata presa la decisione di creare delle nuove zone sperimentali dell'e-commerce transfrontaliero, così da continuare a ...

Il Consigliere comunale del PD a Messina - Libero Gioveni interviene sulle spettanze per gli scrutatori : Il consigliere comunale Libero Gioveni, interviene in riferimento ai soliti ritardi nel pagamento delle spettanze economiche per gli scrutatori e i presidenti di seggio che sono stati impegnati nelle ...

Ondate di calore/prevista la fase di disagio per sabato 14 e domenica 15 luglio. I Consigli della protezione civile : UMWEB, Perugia. Per il prossimo fine settimana sono previste temperature massime percepite di 34 gradi, per cui è dichiarata attivata la fase di disagio , Livello 2, sia per sabato 14 che per domenica ...

Marco Fantini - video hot nudo su Instagram : "Sto molto male"/ Il Consiglio del web : "Lascia i social per ora" : Marco Fantini, il video hot dell'ex tronista di Uomini e Donne finisce su Instagram. Beatrice Valli spiega l'accaduto mentre l'ex tronista ritrova il sorriso con la figlia Bianca.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:05:00 GMT)