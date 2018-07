Con i ragazzi per costruire opportunità | al via programmazione DiCultHer

Dalla grotta allo stage a Saronno Don Armando chiama Ekapol «Vieni e inContra i miei ragazzi» : «Un grande motivatore. Ai nostri ragazzi farebbe bene incontrarlo». Nella grande comunità globale - per chi lo vuole - le distanze si riducono. Tutte le distanze, non soltanto quelle chilometriche. ...

Tudor : 'I ragazzi cresciuti Con la guerra sono gli eroi di questa Croazia' : Tudor, venti anni dopo la semifinale mondiale persa contro la Francia, sarà rivincita? 'Le premesse, tecniche e tattiche, per la storica impresa ci sono tutte, un'occasione unica che non possiamo ...

Napoli - rapinatori a caccia di ragazzini : gruppetto rapinato Con coltello all'Arenella : Bloccati in strada, minacciati, rapinati. E' successo stanotte in piazza degli Artisti, all'Arenella, dove tre ragazzi, sotto la minaccia di un coltello, hanno dovuto cedere i cellulari e i 20 euro ...

13enne morta a Latina : indagate quattro persone Sara Francesca Basso non ce l'ha fatta. Deceduta nella notte la ragazzina che si trovava in vacanza Con la famiglia. : La 13enne morta a Latina non ce l’ha fatta: è spirata dopo la corsa in ospedale e l’intervento dei soccorsi. Per la morte di Sara Francesca Basso, originaria di Morolo in provincia di Frosinone, sono state iscritte nel registro degli indagati quattro persone. Il reato è omicidio colposo, per ora solo un’ipotesi per poter effettuare i dovuti approfondimenti. Sara Francesca Basso è stata aspirata da un bocchettone della piscina ...

Thailandia - il racConto dei ragazzi bloccati nella grotta : ecco perché sono entrati e come sono sopravvissuti : Secondo quanto raccontato al Bangkok Post dalla mamma di uno dei sopravvissuti, i 12 giovani calciatori thailandesi rimasti intrappolati con il loro allenatore per 18 giorni nella grotta Tham Luang erano entrati nella caverna con l’intenzione di rimanere solo un’ora, e per questo non avevano portato cibo con sé. La donna è la madre del più piccolo dei componenti della squadra: ha potuto comunicare col figlio attraverso la finestra ...

Lo sport è un diritto per tutti. Evento promosso dal Coni e sostenuto dal Comune di Crotone affinché i ragazzi della città socializzano attraverso l’attività sportiva : Settantaquattro bambini dei quartieri periferici della città stanno partecipando al progetto “lo sport, un diritto per tutti” promosso dal Coni

In fuga d’amore Con una ragazzina di 16 anni - Maria Luisa Rapisarda finisce a processo per sottrazione di minore : Nel 2017 la quarantasettenne siciliana Maria Luisa Rapisarda fece perdere le sue tracce per oltre un mese insieme alla piccola Elena Di Giovanni, 16 anni. Andrà a processo con l'accusa di sottrazione di minore aggravata da libidine. All'indomani del ritrovamento la donna si giustificò: "Ci amavamo".Continua a leggere

La grotta dove sono stati intrappolati i ragazzi thailandesi diventerà un museo. E si pensa a racContare la storia in un film : Diventerà un museo la grotta di Tham Luang, in Thailandia, dove i 12 ragazzini e il loro allenatore sono stati intrappolati per 18 giorni. La cavità che ha tenuto il mondo con il fiato sospeso potrebbe essere trasformata anche nel set di un film. A scriverlo è la Bbc che spiega che almeno due case di produzione stanno pensando di realizzare una pellicola per raccontare la storia del salvataggio della squadra di baby ...

Thailandia - medici : le Condizioni dei ragazzi e dell’allenatore sono “molto buone” : Le condizioni fisiche e mentali dei ragazzi e dell’allenatore, tutti usciti sani e salvi dalla grotta in Thailandia, “sono molto buone, così come le loro condizioni di salute in generale, non hanno febbre o infezioni gravi, solo tre di loro hanno infezioni polmonari di minore entità“: lo hanno reso noto i medici dell’ospedale in cui sono stati ricoverati per essere sottoposti a esami e ricevere cure. I 12 ragazzi, di età ...

«Mi vuoi sposare?» : proposta di matrimonio al Concerto di Jovanotti. Lui si commuove : «Grazie - ragazzi» : Amelia è giustamente incredula nel momento in cui Luigi si inginocchia con un anello in mano per chiederle di sposarlo . A rendere speciale la proposta di Luigi è 'A Te' cantata dallo stesso Jovanotti ...

E adesso VisConti non si ferma più : vince anche la 4ª tappa del Tour of Austria - è dominio Bahrain-Merida. Forse questi ragazzi dovevano andare al Tour… : Tour of Austria, splendida vittoria di Giovanni Visconti: è la seconda nelle ultime tre tappe! A vedere quello che gli uomini del Team Bahrain-Merida stanno facendo al Tour of Austria, viene da mettersi le mani ai capelli per i guai che i compagni di squadra hanno passato ieri al Tour de France rischiando il k.o. e arrivando al traguardo soltanto in quattro mentre Visconti, Mohoric, Nibali junior, Padun e Pernsteiner stanno dominando la ...

«I ragazzi stanno bene - i primi quattro Con i genitori - gli altri li vedono attraverso un vetro» : La strada lasciata libera per permettere alle ambulanze di arrivare subito». I poliziotti sul percorso dei soccorsi proibiscono le riprese al di fuori del centro stampa

Thailandia - recuperati undici ragazzi : nella grotta ne resta uno Con il coach : Sono undici i ragazzi tirati fuori dalla grotta di Tham Luang, in Thailandia, dove erano rimasti intrappolati per oltre due settimane. A questo punto nel cunicolo resta solo il coach con uno dei baby ...

Thailandia : già salvati otto ragazzi - nelle prossime ore si Conta di liberare tutti : Altri quattro giovani calciatori della squadra del Mu Pa Academy sono ritornati a vedere la luce del sole nelle ultime ore [VIDEO]. È finalmente terminato per loro il calvario che andava avanti dal 23 giugno, quando 12 ragazzi, di un’eta' compresa tra i 12 e i 16 anni, si sono spinti, con il loro allenatore 25enne, all’interno delle grotte di Tham Luang nel nord della Thailandia, rimanendovi intrappolati. Una scelta imprudente, forse per una ...