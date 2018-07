COMUNI-CARE IN CRESCITA A Milazzo | disabili psichici diventano giornalisti e intervistano

COMUNI coperti da fibra ottica : come verificare copertura : come sapere se il proprio Comune è raggiunto o meno dalla fibra ottica e informazioni su connessioni veloci e offerte

Translate Now permette di COMUNIcare con il mondo con traduzioni vocali in oltre 100 lingue : Translate Now è un'applicazione che permette di abbattere le barriere linguistiche offrendo traduzioni vocali in oltre 100 lingue che vengono lette a voce alta. Lo strumento è in grado di tradurre qualsiasi testo parlando o digitandolo e facilita le operazioni di taglia e incolla da browser web, applicazioni di chat ed e-mail. L'articolo Translate Now permette di comunicare con il mondo con traduzioni vocali in oltre 100 lingue proviene da ...

L'Energia creativa di Abamc - un nuovo modo di COMUNIcare : Abbiamo quindi reinterpretato grafiche e segni del mondo dei media, da cui scaturisce L'Energia creativa. C'è il colore rosso, che ci contraddistingue, intessuto di messaggi in codice che sono stati ...

Governo - il ministro Savona dimentica di COMUNIcare il parere sulle risoluzioni delle opposizioni. E Rampelli lo riprende : “parere favorevole alla risoluzione di maggioranza”. Così il ministro degli Affari europei, Paolo Savona, intervenuto alla Camera dopo l’informativa di Conte, per conto dell’esecutivo. Si è però in un primo tempo dimenticato di comunicare il parere sulle altre risoluzioni: “Contrario a tutte le altre, assicuro che ogni singolo punto sollevato nelle altre risoluzioni sarà oggetto di considerazione a livello dei ...

Il pericolo è COMUNIcare il «liberi tutti» sul sommerso : Non è facile cercare di analizzare correttamente i possibili effetti della limitazione all’uso del contante nell’azione di contrasto all’evasione fiscale. Il rischio è quello di...

15enne salva un sordo-cieco / Non riusciva a COMUNIcare con nessuno - Clara lo aiuta con la lingua dei segni : 15enne salva un sordo-cieco, l'uomo di 64 anni non riusciva a comunicare con nessuno quando una ragazza di nome Clara lo ha aiutato adoperando il linguaggio dei segni.c(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 19:56:00 GMT)

COMUNIcare la violenza - una giornata di riflessione su media e rappresentazione del femminicidio : Tempo fa, durante una formazione sul linguaggio della stampa nei casi di violenza machista contro le donne, una cronista mi disse che la parola “raptus” era di “comoda utilità” per descrivere un femminicidio, perché aveva pochi caratteri ed era facilmente spendibile nei titoli. Concluse dicendomi che (purtroppo) era “ormai entrata nell’uso comune” per indicare l’azione violenta di un uomo nei confronti di una ...

Gianfranco Ravasi : "I toni di Matteo Salvini? Tutti dobbiamo purificare il nostro modo di COMUNIcare" : "Penso che noi Tutti dobbiamo avere una sorta di purificazione della nostra grammatica comunicativa". A dirlo è il presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, Gianfranco Ravasi, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sui toni utilizzati da Matteo Salvini a proposito dei migranti."Uno dei problemi fondamentali di tutta la civiltà contemporanea - spiega il cardinale da Bologna a margine della cerimonia di conferimento ...

Un tappeto di grafene per aiutare i neuroni a COMUNIcare : (foto: KTSDESIGN/Science Photo Library/Getty Images) Flessibile e leggero, ma allo stesso tempo denso e resistente. Stiamo parlando del grafene, un materiale dalle straordinarie proprietà fisiche e chimiche, che ha colpito ancora. Stavolta le sue caratteristiche hanno permesso di potenziare le attività di comunicazione fra neuroni. A mostrarlo è uno studio internazionale, guidato da un gruppo italiano della Scuola internazionale superiore di ...

Così il 5G rivoluzionerà il nostro modo di COMUNIcare. Già dal 2020 : Il traffico dati di quinta generazione potrebbe cambiare il modo in cui comunichiamo, grazie all'aiuto della tecnologia satellitare. In un video dell'Asi (Agenzia spaziale italiana) le future sfide del 5G.

Il Papa : "Nell'Eucarestia si realizza la COMUNIone tra Dio e noi" : Ha poi ricordato la grave crisi politica che sta lacerando il Nicaragua e si è unito ai vescovi del Paese centroamericano contro le violenze che alcuni gruppi armati stanno perpetrando per reprimere ...

get2Clouds protegge i dati archiviati sul cloud e offre una chat privata per COMUNIcare in sicurezza : get2clouds è un'applicazione che permette di proteggere i dati dell'utente archiviati sul cloud e mette a disposizione una chat privata per comunicare in sicurezza. Lo strumento consente di trasferire foto, video, documenti e messaggi vocali con una sicurezza garantita dal trasferimento attraverso un Socket Layer cifrato end-to-end. L'articolo get2clouds protegge i dati archiviati sul cloud e offre una chat privata per comunicare in sicurezza ...

COMUNIcare l’antico : un viaggio sulle rotte del sacro nella Sicilia dei Greci : 1/6 ...

COMUNIcare la certificazione EMAS : riconoscimento a 3 categorie in occasione del premio EMAS Italia 2018 : Secondo i dati elaborati dal Servizio Certificazioni ambientali di ISPRA, dal 1997 al marzo 2018, sono 1865 le registrazioni EMAS (il picco nel 2008 con 247 registrazioni); in testa la Lombardia con 213 registrazioni attive e l’Emilia Romagna con 151. In Italia EMAS compie vent’anni e festeggia oggi con una iniziativa a livello nazionale nell’ambito della comunicazione ambientale: la cerimonia di consegna delle targhe del premio EMAS Italia ...