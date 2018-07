Classifica Tour de France 2018 La maglia gialla e le altre graduatorie 9^ tappa | oggi

Tour de France 2018 - nona tappa Arras Citadelle-Roubaix : sul pavé può cambiare tutto. Frazione determinante per la Classifica : Punto di snodo fondamentale per il Tour de France 2018: si passa dalla tanta pianura alle montagne, nel mezzo il primo giorno di riposo. Oggi si conclude una prima frenetica parte di Grande Boucle: nona tappa, da Arras Citadelle a Roubaix, 156,5 chilometri che potranno sconvolgere la classifica generale. Il pavé dell’Inferno del Nord sarà il grande protagonista. Percorso Una Frazione fino ad ora mai vista, anche se nelle ultime edizioni ci ...

Tour de France - arriva il pavè di Roubaix e l'allenatore di Nibali Paolo Slongo scopre le carte : "per domani abbiamo un'ideuzza…". La Classifica rischia un grande stravolgimento : Tour de France, l'allenatore di Nibali Paolo Slongo svela il piano della squadra dello Squalo per la tappa di domani sul pavè della Roubaix domani, Domenica 15 Luglio 2018 nel giorno della finale dei Mondiali di Russia 2018 Francia-Croazia, si correrà una delle tappe chiave di quest'edizione del Tour de France: i corridori dovranno percorrere 156,5km da Citadelle d'Arras a Roubaix ripercorrendo lunghi tratti sul pavè

Tour de France - nuovi scossoni in Classifica generale alla vigilia di una tappa dal sapore leggendario sul pavè della Roubaix nel giorno della finale Mondiale Francia-Croazia : Tour de France, ecco la nuova classifica generale alla vigilia della tappa sul pavè della Roubaix L'ottava tappa del Tour de France con l'arrivo a Amiens Métropole s'è conclusa con la doppietta in volata dell'olandese Dylan Gronewegen, che in un parterre deluxe ha anticipato sulla linea del traguardo niente popò di meno che – in ordine – Greipel, Gaviria e Sagan. Il campione del mondo slovacco si

Tour de France 2018 - la Classifica generale dei favoriti. Rigoberto Uran al comando - Nibali a 23? : L’ottava tappa del Tour de France 2018 si è conclusa con la volata vincente di Groenewegen ma la frazione pianeggiante ha cambiato anche la classifica dei favoriti visto che Daniel Martin è incappato in una caduta ed è dunque giunto al traguardo attardato rispetto agli altri big. Rigoberto Uran guida la classifica generale dei favoriti con 6 secondi su Alejandro Valverde e 8” su Richie Porte. Chris Froome è a 17”, Vincenzo ...

Classifica Tour de France 2018 - Greg Van Avermaet in maglia gialla. Nibali tallona Froome - Daniel Martin perde tanto : Qualche cambiamento nella Classifica generale del Tour de France 2018 dopo l’ottava tappa. Il belga Greg Van Avermaet mantiene la maglia gialla con appena tre secondi di vantaggio su britannico Geraint Thomas ed otto sull’americano Tejay Van Garderen. Perdono terreno il Francese Julian Alaphilippe e l’irlandese Daniel Martin a causa di una caduta. Vincenzo Nibali, migliore degli italiani, si trova ad appena 6″ dal ...

Tour de France 2018 - Groenewegen vince in volata. La Classifica dopo la settima tappa : Il velocista Dylan Groenewegen, del Team Lotto NL-Jumbo, ha vinto la settima tappa del Tour de France 2018, da Fougeres a Chartres, 231 chilometri, la più lunga. L'olandese ha trionfato in volata ...

Tour de France 2018 - le altre Classifica : Sagan e Gaviria - che battaglia per la maglia verde : La settima tappa del Tour de France 2018 ha spostato qualcosina nella classifica a punti dove Peter Sagan e Fernando Gaviria continuano a darsi battaglia. Tutto immutato invece nella classifica per gli scalatori e in quella riservata ai giovani guidata ancora da Andersen. classifica A PUNTI (maglia verde): RANK RIDER RIDER NO. TEAM POINTS B P 1 PETER Sagan 111 BORA – HANSGROHE ...

Classifica Tour de France 2018 : Greg Van Avermaet rafforza la maglia gialla. 16° Vincenzo Nibali a 6? da Froome : Greg Van Avermaet si conferma in maglia gialla al termine della settima tappa del Tour de France 2018. Il Campione Olimpico ha guadagnato tre secondi allo sprint bonus e ha così rafforzato il primo posto in Classifica generale con 6” di margine su Geraint Thomas. Non cambia nulla tra i big che si sono mantenuti nella pancia del gruppo nel corso della frazione più lunga di questa Grande Boucle: distacchi sempre minimi tra Rigoberto Uran, ...

Tour de France 2018 - la Classifica dei favoriti : distacchi invariati tra i big. Nibali a 6” da Froome - Uran in testa : Tutto invariato nella classifica dei big al Tour de France 2018 al termine della settima tappa. La frazione più lunga della Grande Boucle non ha regalato colpi di scena, i favoriti per la conquista della maglia gialla a Parigi si sono risparmiati nella pancia del gruppo e così tutti i distacchi sono rimasti immurati. Rigoberto Uran risulta ancora il migliore con 6 secondi vantaggio su Alejandro Valverde, Richie Porte a 8”. Chris Froome a ...

