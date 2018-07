CLASSIFICA MOTOGP Il Mondiale piloti | Marc Marquez sempre più leader | Rossi c' è! Gp di

MotoGp Germania - la CLASSIFICA : Marc Marquez si conferma - ottimo Valentino Rossi - in difficoltà Dovizioso [FOTO] : 1/13 AFP/LaPresse ...

Ordine d’arrivo MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e CLASSIFICA della gara. Marc Marquez trionfa davanti ad un grande Valentino Rossi ed a Maverick Vinales : Marc Marquez conquista la quinta vittoria stagionale, suonando la nona sinfonia sul tracciato del Sachsenring (Germania). Lo spagnolo ha confermato il proprio predominio su questo tracciato, rafforzando la propria leadership in graduatoria generale. Alle sue spalle un grande Valentino Rossi, molto performante quest’oggi, e l’altra Yamaha di Maverick Vinales che completa l’opera per il team di Iwata. Danilo Petrucci conclude in ...

MotoGP - GP Germania 2018 : risultati e CLASSIFICA warm-up. Pol Espargaró il più veloce. Marquez e Dovizioso inseguono da vicino - Valentino Rossi indietro : E’ della KTM di Pol Espargaró il miglior tempo del warm-up del GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP. Lo spagnolo ha ottenuto il crono di 1’21″230 sfruttando al meglio la combinazione soft/medium sulla propria moto e mettendo in mostra un passo ottimo nel turno. Alle sue spalle il solito Marc Marquez che, in sella alla Honda, ha ottenuto il secondo riscontro a 167 millesimi dalla vetta, provando una soluzione ...

MotoGp – Terminato il warm up al Sachsenring : sorpresa in testa alla CLASSIFICA - Rossi lontano dalla vetta [FOTO] : A guidare la classifica al termine del warm up è Pol Espargaro, seguito da Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Solo ottavo Valentino Rossi sorpresa in testa alla classifica al termine del warm up del Sachsenring, Pol Espargaro mette tutti in fila e chiude al comando l’ultimo step prima della gara di questo pomeriggio. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il pilota della KTM ferma il crono sull’1:21.230, lasciando Marc Marquez ad oltre un ...

CLASSIFICA Motogp/ Il Mondiale piloti in vista del Gp di Germania 2018 Sachsenring : Classifica Motogp: ecco la graduatoria del Mondiale piloti alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018. Al Sachsenrign il leader è sempre Marc Marquez ora con 140 punti.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 10:00:00 GMT)

MotoGP - GP Germania 2018 : risultati e CLASSIFICA qualifiche. Marc Marquez in pole per un soffio davanti a Petrucci e Lorenzo. Valentino Rossi è sesto : Le qualifiche del GP di Germania 2018, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sorridono a Marc Marquez. Lo spagnolo si è confermato ancora una volta il più veloce sul tracciato del Sachsenring, conquistando la sesta pole consecutiva su questa pista nella classe regina, la seconda di questa stagione e la 48esima nella massima cilindrata in carriera. Lungo il toboga tedesco, il centauro iberico ha saputo fare la differenza con pieghe eccezionali ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e CLASSIFICA delle qualifiche : Le qualifiche del GP di Germania 2018 si sono rivelate estremamente spettacolari e hanno definito la Griglia di partenza per la gara di domani. La lotta per la pole position si è rivelata estremamente intensa tra tutti i piloti di punta: al Sachsenring è fondamentale scattare davanti a tutti e nessuno si è tirato indietro. Marc Marquez ha tirato fuori gli artigli, Valentino Rossi ha provato a brillare, le Ducati di Andrea Dovizioso e Jorge ...

MotoGP - GP Germania 2018 : risultato e CLASSIFICA FP3. L’ordine dei tempi e i qualificati alla Q2. Dovizioso costretto alla Q1 : Durante le prove libere 3 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP, si sono fatti registrare i tempi più veloci del weeend. Questo turno ha dunque definito quali sono i dieci piloti qualificati direttamente alla Q2 e quelli invece costretti alla Q1. Andrea Dovizioso dovrà disputare il turno eliminatorio per strappare uno dei due posti a disposizione e disputare la fase clou delle qualifiche, quella che assegnerà la pole ...

MotoGP - GP Germania 2018 : prove libere 2 - risultati e CLASSIFICA. Ducati scatenate - Lorenzo in testa! Valentino Rossi in difficoltà : Ducati letteralmente strepitose nelle prove libere 2 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Le Rosse si sono scatenate nella seconda sessione al Sachsenring e hanno dato un segnale sonoro a tutta la concorrenza: per il podio ci sono anche loro. Il miglior tempo è stato firmato da Jorge Lorenzo che, dopo una problematica FP1, ha piazzato un notevole 1:20.886 nella parte finale del turno infliggendo così 25 centesimi di distacco ...

MotoGP - GP Germania 2018 : prove libere 1 - risultati e CLASSIFICA. Fiammata di Andrea Iannone - Valentino Rossi terzo dietro a Marquez : Andrea Iannone ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP di Germania 2018, nona tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota della Suzuki si è scatenato nel finale e ha piazzato un notevole 1:21.442 al Sachsenring: il pilota abruzzese si è distinto con una delle sue proverbiali fiammate sul giro secco e ha battuto Marc Marquez di quattro decimi. Il Campione del Mondo, grande favorito della vigilia visto che su questo tracciato si è imposto ...

MotoGp Germania - Petrucci : «L'obiettivo è stare il più avanti possibile in CLASSIFICA» : SACHSENRING - Danilo Petrucci da un po' di gare a questa parte non riesce ad essere in lotta per il podio. Il pilota ternano vorrebbe approfittare della gara sulla pista tedesca par tornare sul podio: ...

CLASSIFICA MOTOGP/ Il Mondiale Piloti : Marquez distanzia ancor di più Valentino Rossi. Gp Olanda 2018 (Assen) : CLASSIFICA MOTOGP: Mondiale Piloti dopo il Gp Olanda 2018 ad Assen. Marc Marquez vince e allunga su Valentino Rossi e tutti gli avversari, perdono quota le Ducati di Lorenzo e Dovizioso(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:41:00 GMT)

