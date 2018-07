Classifica Mondiale Moto2 | GP Germania 2018 | Miguel Oliveira si avvicina a Bagnaia | tra

oasport

: RT @alecsvilla: Questa la classifica all time per club dei gol in finale mondiale (il 1950 ha una colonna a parte) - marcaleni : RT @alecsvilla: Questa la classifica all time per club dei gol in finale mondiale (il 1950 ha una colonna a parte) - Busonzio : RT @alecsvilla: Questa la classifica all time per club dei gol in finale mondiale (il 1950 ha una colonna a parte) -

(Di domenica 15 luglio 2018) Si pensava che il Gran Premio didellasarebbe stata una sinfonia italiana con, primo sfidante al titolo in difficoltà. In pochi giri, invece, tutto è stato ribaltato, con l’incidente di Mattia Pasini che ha messo fuori causa il pilota romagnolo e, non ultimo, ha costretto il leader dellagenerale Francesco “Pecco”a rimontare dalla 25esima posizione. Il suo rivale numero uno, il portoghese del team Red Bull KTM Ajo, invece, è risalito rabbiosamente, conquistando una quarta piazza che lo porta ad appena 7 lunghezze dalla vetta. Vittoria, e primi 25 punti in carriera, per il suo compagno di scuderia Bran Binder, mentre tra i primi della classe solamente Joan Mir, secondo, si fa largo. Lorenzo Baldassarri cade subito e centra un altro “zero”, mentre Alex Marquez conclude nelle retrovie. Alla ripresa delle ...