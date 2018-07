Cina | record di nascite nel 2017 | oltre 17 580 000 bambini

Cina - cresce oltre le attese la bilancia commerciale. Record nel surplus con USA : La bilancia commerciale della Cina continua ad aumentare anche nel mese di giugno , in crescita per il terzo mese consecutivo ed in modo superiore alle attese. A stupire è il dato Record segnato dal ...

Cina : record nel surplus con Usa - a giugno 28 - 9 miliardi di dollari : È record a giugno per il surplus commerciale della Cina nei confronti degli Stati Uniti, che secondo i dati dell'Amministrazione generale delle Dogane diffusi oggi, è arrivato a quota 28,97 miliardi ...

Rafa Nadal torna il numero uno/ Il tennista spagnolo continua a maCinare record : Il tennista spagnolo Rafa Nadal è tornato numero uno dopo la vittoria agli Internazionali di Roma. Grandi numeri stagionali per uno degli atleti più vincenti nella storia del tennis(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 14:51:00 GMT)

Avengers : Infinity War maCina record : ANSA, - ROMA, 6 MAG - Nel secondo weekend di programmazione Avengers: Infinity War continua a dominare il box office in Nord America. La Walt Disney ha detto che il film ha incassato una cifra pari a ...

Cinema : "Avengers : Infinity War" maCina record - al top in Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve