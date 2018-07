Chiamatemi Helen film stasera in tv 15 luglio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di domenica 15 luglio 2018)è ilin tv domenica 152018 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Mein SohnGENERE: Drammatico ANNO: 2015 REGIA: Gregor Schnitzler CAST: Heino Ferch, Jannik Schümann, Winnie Böwe DURATA: 120 Minutiin tv:Tobias Wilke va all’aeroporto per prendere suo figlio diciassettenne Finn di ritorno dagli USA quando il giovane arriva vestito da donna facendosi chiamare. Il figlio gli rivela di essersi sempre sentito una ragazza e che ha usato l’anno a San Francisco per preparare il test richiesto dalla legge per sottoporsi all’operazione di cambio ...