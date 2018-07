Chi visita il mio profilo Facebook? Attenti all’ultimo annuncio virus in bacheca

Visita Trump in GB - scatta macChina della protesta : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Gdf - generale TosChi in visita al Comando Regionale Puglia : Oggi, il comandante generale della Guardia di Finanza, generale Giorgio Toschi, ha fatto visita al Comando Regionale Puglia di Bari. A riceverlo, presso la storica caserma 'Giovanni Macchi', il ...

Giappone : premier Abe cancella visita Iran su riChiesta Usa :

Come cancellare cronologia siti visitati con poChi click : Hai utilizzato un PC pubblico per navigare su Internet e temi che qualcuno possa visionare la tua cronologia? Puoi tutelare velocemente la tua privacy leggendo tutti i passi di questa guida dove ti mostrerò Come cancellare cronologia siti visitati su tutti i browser Web più famosi, può qualche comoda estensione che puoi utilizzare per cancellare la […] Come cancellare cronologia siti visitati con pochi click

Aeroporti - Il DG di ENAC Quaranta visita lo scalo di Napoli CapodiChino : Teleborsa, - Il Direttore Generale dell'ENAC, Alessio Quaranta , si è recato, ieri 2 luglio, all' Aeroporto di Napoli Capodichino per una visita istituzionale presso lo scalo e per un incontro con i ...

Aeroporti - Il DG di ENAC Quaranta visita lo scalo di Napoli CapodiChino : Il Direttore Generale dell'ENAC, Alessio Quaranta , si è recato, ieri 2 luglio, all' Aeroporto di Napoli Capodichino per una visita istituzionale presso lo scalo e per un incontro con i vertici della ...

Deve farsi visitare il seno in ospedale : il marito non vuole e la picChia davanti alla bimba : Una banale visita al seno è stata la causa scatenante di un vero e proprio pestaggio. A farne le spese una donna di 26 anni del Bangladesh, picchiata dal marito 43enne, connazionale della vittima, nel pomeriggio di ieri...

Migranti - Fico in visita a hotspot di Pozzallo : “Io i porti non li Chiuderei - servono cuore e testa” : porti da lasciare aperti e lavoro delle ong che a Pozzallo è stato “straordinario”. Il presidente della Camera Roberto Fico, oggi in visita nell’hotspot in provincia di Ragusa, non si allinea alla visione del ministro dell’Interno Matteo Salvini che nelle scorse settimane ha deciso di chiudere i porti alle ong che salvano Migranti nel Mediterraneo. Una posizione sposata anche dall’Europa, al termine della ...

Napoli - per Ghoulam nuova visita al ginocChio : Napoli - Faouzi Ghoulam anticiperà il suo rientro in Italia. L'algerino ha contattato il club azzurro da Miami, dove è in vacanza, per avvisare di un fastidio al ginocchio sinistro che nei giorni ...

Il Manzoni di Hayez nel laboratorio di vetro : il restauro a Brera è sotto gli ocChi dei visitatori : A Milano il restauro del quadro avviene "in diretta", sotto gli occhi dei visitatori della Pinacoteca di Brera: si tratta del ritratto di Alessandro Manzoni realizzato nel 1841 da Francesco Hayez, una tela di un metro e venti per 93 centimetri. I lavori di restauro sull'opera,...

Cina-Usa - Jim Mattis a PeChino/ Guerra dazi - il capo del Pentagono in visita da Xi Jinping : Cina-Usa, Jim Mattis a Pechino: ultime notizie, il capo del Pentagono farà visita all'istituzione cinese per distendere il clima dopo Guerra dei dazi.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 20:54:00 GMT)

Terremoto Centro Italia : Bonisoli visita la Chiesa di Campi di Norcia : Nell’ambito della visita nei territori colpiti dal Terremoto in Centro Italia, il ministro di beni culturali e turismo, Alberto Bonisoli, si è recato, dopo Visso, a Campi di Norcia: ad accoglierlo la presidente della Regione, Catiuscia Marini, insieme al commissario alla Ricostruzione, Paola De Micheli, al capo Dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. La visita ha riguardato la chiesa ...

Fedez e Chiara Ferragni - visita guidata nel nuovo mega appartamento : "Hi guys, welcome to my and Fedez house". Chiara Ferragni, 31 anni, e Fedez, 28, aprono per la prima volta le porte della casa in cui vivono da quando è nato il piccolo Leone. Lo fanno ovviamente...