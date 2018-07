Usa : allarme rosso sui cyberattacChi : Dan Coats, direttore della National Intelligence degli Stati Uniti, ha lanciato l’allarme sulla minaccia dei cyberattacchi dicendo che la situazione è a un punto critico perché ci sono segnali d’allarme simili a quelli che precedettero l’11 settembre. Questa volta ad attentare alla democrazia Usa sono Russia, Cina, Iran e Corea del Nord. Coats ha detto che “l’infrastruttura digitale” che serve il Paese “è letteralmente sotto attacco”, poi ha ...

Chi era Franco Mandelli - : Il medico ed ematologo si è spento a Roma all'età di 87 anni . Fondatore del Gimema e dell'Ail, si è dedicato alla ricerca sulle cure delle malattie del sangue, in particolare del linfoma di Hodgkin. ...

SChianto fatale sulla A1 - morte tre persone : c'è anche una bimba. Intera famiglia sterminata : Tre persone originarie della provincia di Cosenza, a bordo della stessa macchina, sono decedute in un gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 13 lungo al corsia sud al chilometri 654 nel tratto ...

Migranti : P. Chigi - Germania ne accoglierà 50 - cooperazione in materia asilo : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – Il governo italiano e quello tedesco “hanno concordato che la Germania accoglierà 50 dei 450 Migranti diretti in Italia e trasbordati su due navi militari. La disponibilità della Germania rientra in un’ottica di futura cooperazione bilaterale in materia di asilo”. E’ quanto conferma una nota ufficiale di Palazzo Chigi. L'articolo Migranti: P. Chigi, Germania ne accoglierà 50, ...

Migranti - Palazzo Chigi : anche la Germania accoglierà 50 persone : Dopo Francia e Malta, oggi anche la Germania ha dato la sua disponibilità ad accogliere 50 dei 450 Migranti recuperati al largo di Lampedusa e ora a bordo delle due navi ferme davanti a Pozzallo. È ...

Primi sì dall'Europa dopo la lettera di Conte : Chi accoglierà i migranti : Cento migranti tra Francia e Malta, altri 50 in Germania. Per il momento. E altri Paesi che daranno la propria disponibilità. Sulla questione migranti arrivano i Primi sì dall'Europa e presto, ha fatto sapere su...

Al Puccini Festival la prima di Turandot - parata di vip : ecco Chi c'era / FOTO : Torre del Lago Puccini , Lucca, , 15 luglio 2018 - Le opere di Puccini all'aperto, nei luoghi tanto cari al Maestro, a due passi dalla sua villa e sull'incanto del lago Massaciuccoli. Il Festival ...

Il divide et impera di Xi sull'Ue Sulla Cina si gioca il futuro I legami di PeChino con Visegrad : Il 7 e 8 luglio 2018 si è tenuto a Sofia, in Bulgaria, il settimo meeting tra Cina e i cosiddetti “16+1”, gruppo di Paesi europei composto dal blocco dei “CEEC” (Central and Eastern European Countries), più quelli Balcanici e Baltici, che hanno deciso di unirsi in questo format innovativo con la Repubblica Popolare Cinese Segui su affaritaliani.it

Nicaragua - due studenti trucidati in una Chiesa/ Ultime notizie : “Superato il limite del disumano” : Nicaragua, Chiesa sotto assedio: uccisi due studenti. Ultime notizie: vescovo Baez contro il governo Ortega, ha “Superato il limite del disumano”. Trecento morti dall'inizio delle proteste(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:02:00 GMT)

CyberattacChi negli USA : preoccupazione per allarme rosso : Ritorna l’incubo terrorismo negli USA, questa vota però si tratta di Cyberattacchi. Il sistema di controllo dello Hudson Institute di Washington segnala il rischio di attacchi informatici come quelli verificatisi nelle settimane precedenti l’11 settembre. allarme rosso per i Cyberattacchi: National Intelligence statunitense sotto molto preoccupata Molta preoccupazione in queste ore per Dan Coats, primo responsabile della National ...

GR : motociclista e passeggera feriti in incidente a PosChiavo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mondiali - in Francia 110mila agenti sChierati per finale : Centodiecimila agenti e gendarmi saranno schierati in Francia in occasione della finale dei Mondiali di domenica. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno, Gérard Collomb. “Tutto è al lavoro perché i francesi possano vivere questi momenti di festa in tutta tranquillità nonostante il contesto di minaccia presente ogni giorno ad alto livello”, ha dichiarato il ministro.L'articolo Mondiali, in Francia 110mila agenti ...

Temptation Island Vip : coppie Mercedesz Henger - Lucas PeracChi - Luca Onestini - Ivana Mrazova? : Mercedesz Henger sta vivendo un periodo molto felice dal punto di vista sentimentale. La relazione con l'ex tronista Lucas Peracchi procede a gonfie vele. Le foto ed i video, sui social, dei due piccioncini conferma il clima di amore ed equilibrio. Al settimanale Vero, in edicola questa settimana, la figlia di Eva Henger ha svelato che, nella prossima stagione televisiva, possa tornare in tv all'interno di un reality dopo ...