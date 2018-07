Chelsea | ora assalto a Higuain e Rugani

Il Chelsea annuncia Sarri. Il toscano «Non vedo l?ora di cominciare» : Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore del Chelsea. Il toscano nella serata di ieri ha firmato il contratto che lo legherà al club inglese. I Blues ne hanno dato notizia...

Chelsea - UFFICIALE : arriva Sarri. Ora via al mercato : Higuain-Rugani in pole : arriva SARRI- Il Chelsea ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei blues. Prima l’esonero di Antonio Conte, poi l’annuncio dell’ex tecnico del Napoli. Prime foto e sorriso a 32 denti. Sarri è pronto alla nuova avventura. “Sono pronto, lunedì conoscerò la squadra prima di volare in Australia. Voglio giocare un calcio divertente per i […] L'articolo Chelsea, UFFICIALE: arriva ...

Inter : un collaboratore di Spalletti rifiuta il Chelsea : Secondo Sky Sport , Giovanni Martusciello resterà all' Inter . Il collaboratore di Luciano Spalletti ha infatti rifiutato l'opportunità di entrare a far parte dello staff di Sarri al Chelsea .

Chelsea-Conte : un addio da oltre 10 milioni di euro. Ora tocca a Sarri... : Ultimi minuti da allenatore del Chelsea per Antonio Conte. I Blues avrebbero già comunicato al tecnico salentino la decisione di esonerarlo. Era nell'aria da settimane, ma tra le due parti non si ...

Chelsea ancora nel caos - Conte allena. E Sarri aspetta : In attesa del ritorno dei nazionali impegnati nella Coppa del Mondo, a Cobham si è riunito il resto della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e Albaro Morata, il cui futuro resta piuttosto ...

Sarri non è ancora l'allenatore del Chelsea - ma già litiga con Abramovich : Secondo quanto riporta Standard Sport , oltre a Pulisic e Higuain ci sarebbero altri cinque giocatori nel mirino del Chelsea. Il primo è il difensore della Juve, Daniele Rugani. Poi il centrocampista ...

Scambio Morata Higuain/ Sarri vuole il Pipita al Chelsea - la Juventus ci sta e Alvaro scalpita! : Scambio Morata Higuain: Sarri vuole il Pipita al Chelsea, la Juventus ci sta e Alvaro scalpita. L'affare è possibile, anche se molto nodi vanno ancora sciolti(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 12:22:00 GMT)