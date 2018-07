Che cosa medita l' Europa su banche | bond e Mrel

ELENA SANTARELLI E IL TUMORE DEL FIGLIO GIACOMO/ "La cosa peggiore è Che non ero presente alla risonanza" : Elensa SANTARELLI, duro sfogo su Instagram: la showgirl rilascia un'intervista in cui parla del TUMORE del FIGLIO e svela qual è stato il momento più brutto.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 22:33:00 GMT)

Huawei P20 Pro icone sullo schermo Che cosa vogliono dire : Scoprire che cosa vogliono dire i simboli Huawei P20 Pro sulla barra in alto di Android Tutte le icone Huawei P20 Pro sulla barra in alto del telefono.

Meghan Markle ecco cosa le manca davvero da quando è DuChessa : Da quando Meghan Markle è diventata la Duchessa di Sussex, sposando Harry, la sua vita è drasticamente cambiata. L’attrice americana ha dovuto imparare a comportarsi come un membro della Royal Family e, con l’aiuto di Samantha “The Panther”, la temibile assistente della Regina Elisabetta, ha studiato l’etichetta reale nei minimi dettagli. Lo scorso 19 maggio tutti gli occhi erano puntati su di lei e Meghan è ...

Instagram down - ma Che cosa sta succedendo? : È successo poco prima delle 21 di venerdì 13 luglio. Per alcuni minuti Instagram, il social su cui condividiamo immagini e Stories, è rimasto fuori uso. «5cc Server Error», usciva scritto a chi cercava di postare qualcosa o farsi un giro sui profili altrui. Insomma, non un semplice rallentamento, come spesso accade, ma proprio un blocco. Che ha coinvolto, come riporta anche downdetector, quasi tutto il mondo, dagli Stati Uniti ...

Stagionali : Che cosa cambia col decreto Dignità : ... un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi; preparazione e produzione di spettacoli per il personale addetto a singoli spettacoli o ...

Cosa voleva dire Roberto GiaChetti durante il suo strano intervento alla Camera : Roberto Giachetti (Pd), con un finto messaggio in codice, ha provato ad attirare l'attenzione dei colleghi: "Sono intervenuto per stigmatizzare la responsabilità di gran parte della maggioranza che era fuori dell’aula a farsi i fatti suoi invece di seguire il dibattito".Continua a leggere

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) - Questo tramonto sul mare. Mentre Matteo Salvini dice che “abbiamo già dato, ci siamo capiti?” e che “la pacchia è finita”, Ciàula scopre

Roma - Monchi fa il punto sul mercato : “per Sabatini Alisson va al Chelsea? Ecco cosa gli dico. E su Florenzi…” : Intervenuto in conferenza stampa per presentare Mirante e Santon, il direttore sportivo della Roma ha fatto il punto sul mercato “Sabatini dice che Alisson andrà al Chelsea per 70 milioni? Ho letto l’intervista perché ho l’abitudine di leggere tutto. Scherzando un po’, come lui l’ha portato magari sa meglio di me quello che dice il mercato. A volte l’informazione che va in giro non è quella reale, non ...

Casalino al cronista del Foglio : ‘Adesso Che chiude cosa fai?’. Salvatore Merlo : ‘Intimidazione’. La replica : ‘Solo battuta’ : “Una intimidazione“. “Solo una battuta“. Ciò che è successo ieri in piazza a Montecitorio dopo che l’aula ha approvato il taglio dei vitalizi fa discutere. Da una parte il giornalista de Il Foglio Salvatore Merlo, dall’altra il portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino. Secondo la denuncia del cronista, l’esponente del Movimento 5 Stelle gli ha detto: “Adesso che Il Foglio chiude, che fai? Mi dici ...

Si muove qualcosa anChe per l’Asus ZenFone 5 : ecco l’aggiornamento 19 - la batteria ringrazia : Spuntano alcune novità interessanti oggi 13 luglio anche per chi ha deciso di acquistare un Asus ZenFone 5. Dopo aver trattato su queste pagine le migliorie software assicurate a chi ha deciso di puntare sullo ZenFone 5Z, come avrete notato dal nostro approfondimento, oggi tocca tornare sul "modello base di questa famiglia, alla luce di alcune segnalazioni che ci parlano della distribuzione della patch 19 per il device. Ed effettivamente un ...

