CETA | Coldiretti | le esportazioni di Parmigiano Reggiano e di Grana Padano in Canada sono

(Di domenica 15 luglio 2018) “Sulla base dei dati Istat piu’ aggiornati, in netta controtendenza all’aumento fatto registrare sui mercati mondiali, ledie diincrollate del 10% in valore e del 6% in quantità nel primo trimestre del 2018 rispetto al quello dell’anno precedente, il confronto piu’ significativo per valutare gli effetti preliminari dell’accordo di libero scambio con l’Unione Europea (), entrato in vigore in forma provvisoria solo il 21 settembre 2017“: è quanto afferma lanel commentare le dichiarazioni riportate dal Corriere della Sera del Presidente del Consorzio delCesare Baldrighi sullediindove ilavrebbe dovuto frenare le imitazioni e migliorare l’accesso al mercato. “Stupisce e preoccupa – sottolinea la– che il ...