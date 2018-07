Centrodestra | Carfagna | Berlusconi tratteggia futuro | sola rabbia non basta

calcioweb.eu

(Di domenica 15 luglio 2018) Roma, 15 lug. (AdnKronos) – ‘Fermezza contro l’immigrazione clandestina senza venire meno all’umanità e alla compassione, attenzione ai diritti dei lavoratori senza che questa significhi costringere le imprese a chiudere per l’eccessiva pressione fiscale, capacità di ascoltare le paure e le esigenze del popolo italiano senza per questo scadere nel populismo e restare imbrigliati in una campagna elettorale permanente”. Così Mara, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia. “L’intervista del presidente Silvioè un vero e proprio manifesto politico e dimostra come può e deve essere ildel, quello che tornerà al governo del Paese non appena si sarà esaurita la fase dellae della protesta, che non ha prodotto finora nulla di positivo per l’Italia. Forza Italia sarà il ...